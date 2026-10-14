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CBS獨家：川普迷因幣晚宴競標者身分曝光 多數來自海外

記者顏伶如／即時報導
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川普迷因幣$TRUMP持有排行榜金額最高的前185名投資客，將能參加11月22日...
川普迷因幣$TRUMP持有排行榜金額最高的前185名投資客，將能參加11月22日在華府川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)舉行的晚宴。圖為川普手持加密貨幣的金色雕像佇立在華府國家大草坪。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

CBS指出，川普迷因幣晚宴名額吸引大量海外投資者，且川普與其公司已從相關授權和交易中賺取巨額收入，引發外國影響美國總統的爭議。

哥倫比亞廣播公司(CBS)14日獨家報導，川普迷因幣$TRUMP持有排行榜金額最高的前185名投資客，將能參加11月22日在華府川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)舉行的晚宴，排名位居前29名的迷因幣持有人將獲得前排座位及川普總統出席的貴賓招待會。數據分析顯示，爭取參加晚宴的川普迷因幣投資人大多來自海外，監督團體質疑外國人士可能透過付費換取接近美國總統的管道。

迷因幣發行商Fight Fight Fight LLC在網站介紹寫道，川普將是在晚宴發表演說的主講貴賓，另外還有三位身分暫時保密的「傳奇人物」也將出席。

根據川普財務報告，去年從$TRUMP迷因幣相關的授權協議當中，賺取至少6億3500萬元權利金。另外，每當川普迷因幣轉手交易時，川普集團(Trump Organization)附屬公司也能獲得收入。

非營利消費者權益倡議組織「公共公民」(Public Citizen)研究員艾弗森(Zach Everson)表示，以往外國勢力如果要影響美國總統必須走後門，「川普現在則是敞開大門，邀請他們享用牛排晚宴」。

報導指出，Fight Fight Fight LLC網站公布的前100名川普迷因幣持有人當中，至少有52人曾經透過禁止美國客戶使用的加密貨幣交易所轉移資金，例如幣安(Binance)、Bybit、MEXC。

加密數據公司Entropy Advisors共同創辦人費巴赫(Matt Fiebach)說，由於幣安等平台禁止美國客戶使用，因此分析師通常把這些平台帳戶視為美國境外人士持有。他說，可以確定的是，透過這些平台輸送資金的都是非美國籍的個人或實體。

CBS根據區塊鏈分析情報平台Arkham數據，對爭取參加11月22日晚宴的排行榜名單調查加密錢包交易紀錄。分析結果顯示，排行榜上至少44人在購買川普迷因幣之前曾在幣安進行交易。

川普集團附屬公司CIC Digital LLC與Fight Fight Fight LLC共同持有大約川普迷因幣總供應量的80%。

華盛頓太陽報(Washington Sun)報導，川普迷因幣數量最多的持有人今年9月間把價值約7000萬元的迷因幣轉入一個可以銷售的帳戶。追蹤數據顯示，這批迷因幣的總市值已從2025年1月峰值下跌超過95%，來到5億3200萬元。

精華 FAQ

  • 持有$TRUMP迷因幣排行榜前185名者可參加11月22日在華府舉行的晚宴，前29名還能獲得前排座位，並參加川普出席的貴賓招待會。

  • CBS分析發現，許多競標者曾使用幣安、Bybit、MEXC等禁止美國客戶使用的平台交易，研究者因此認為這些資金來源多半來自美國境外。

  • 根據川普財務報告，川普去年從$TRUMP相關授權協議至少賺得6億3500萬元權利金，且川普集團附屬公司也可從每次轉手交易中分得收入。

川普 華府 哥倫比亞

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