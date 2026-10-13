爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

美國駐希臘大使金柏莉‧季伏爾（左）和川普總統（右）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 白宮證實川普已要求美國駐希臘大使季伏爾辭職，她因財務私利、對員工不當及利益衝突爭議而遭調查，川普也表示對其表現不滿。

美國駐希臘大使金柏莉‧季伏爾 (Kimberly Guilfoyle)爆發謀取財務私利、不當對待使館人員以及涉及外國商業利益等爭議之後，白宮 13日證實，川普 總統已經要求季伏爾辭職。新任白宮發言人凱蒂札卡利亞(Katie Zachariah)13日在首次主持的新聞簡報會上說：「我們已經要求季伏爾大使提出辭呈。他曾是團隊裡的優秀成員，祝她一切順利。」

57歲的季伏爾是川普總統長子小川普 (Donald Trump Jr.)前任未婚妻，訂婚4年之後在2024年底分手。川普2024年12月宣布將提名季伏爾出任美國駐希臘大使。小川普今年5月與棕櫚灘名媛貝蒂娜·安德森(Bettina Anderson)結婚。

季伏爾第一任丈夫是企業家(Eric Villency)維倫西，2001年到2006年第二段婚姻的丈夫是當時的舊金山市長、現任加州州長紐森Gavin Newsom)。

福斯新聞網報導，目前尚不清楚季伏爾是否已經遞出辭呈，但季伏爾13日上午在社群平台X的辭職聲明表示：「擔任美國駐希臘大使是畢生榮幸，我將永遠感激川普總統與國務卿魯比歐，謝謝他們的信任，賦予這項無比殊榮，代表世界史上最偉大的國家。」

她指出：「雖然大使任期可能即將結束，但對川普總統、美國優先(America First)運動以及國家的承諾將不會終止。」

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川普12日對媒體表示，正在考慮是否開除季伏爾。川普說，對於她的表現「我們並不滿意」。

華爾街日報上周獨家報導，季伏爾人事任命案在參議院通過之前，曾要求川普金主狄特斯(Eric Deters)直接匯款10萬元到她的美國運通(American Express)私人帳戶，以便償還卡債

根據華爾街日報調查採訪，季伏爾幫希臘企業「阿克托爾集團」(Aktor Group)宣傳商業利益已涉嫌利益衝突，還允許說客馬拉法索斯(Christos Marafatsos)參加與外國政府官員的會議。

另外，每日郵報(Daily Mail)報導，國務院督察長辦公室(Office of Inspector General)已針對季伏爾對待使館員工的方式、私人旅遊行程、接受禮物饋贈以及利益衝突等指控展開調查。

消息人士說，季伏爾動輒揚言要炒員工魷魚的作風讓大使館成為充滿敵意的工作環境，曾因小事對隨扈做出降職處分，其中一名隨扈是因為無法做到季伏爾在米克諾斯島(Mykonos)度假時凌晨4點要求冰塊的指示。