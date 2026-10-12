俄副總理：俄美能源部門、企業 正就柴油供應談判

美國柴油價格居高不下。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄美正就柴油供應談判，俄方已部分解除出口禁令，並稱對外供應有助穩定全球柴油市場且不影響國內需求。

據俄羅斯 媒體 12 日報導，俄國 分管能源業務的副總理諾瓦克（Alexander Novak）12 日接受媒體採訪時表示，俄美正就柴油供應問題進行談判。

諾瓦克介紹，根據俄美元首達成的協議，俄國政府已迅速發布命令，部分解除對柴油出口的禁令，允許向包括美國在內的全球市場供應柴油。目前，兩國能源部門與企業之間正展開談判。

諾瓦克表示，俄羅斯向全球市場供應柴油，將有助於緩解荷莫茲海峽 問題及全球煉油能力下降帶來的困境。他預計，到 2026 年底，俄羅斯有能力每月向全球市場出口 300 萬至 350 萬噸柴油。

此外，諾瓦克還強調，出口柴油不會影響俄國國內市場。俄國內煉油產能高於需求，柴油供應充足。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與美國總統川普（Donald Trump）9 日通電話，雙方就俄國向美國及全球市場提供柴油達成共識。此前，俄國曾多次延長柴油出口禁令。9 月 30 日，俄國政府決定把禁止燃油生產商從俄羅斯直接出口柴油、船用燃油和瓦斯油（gas oil）的措施有效期延長至 10 月 31 日。對非生產商的出口禁令有效期則至 2027 年 1 月 31 日。