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聯邦法官下令 納稅人出資的川普宣傳廣告必須下架

聯邦法官下令 納稅人出資的川普宣傳廣告必須下架

記者顏伶如／即時報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約聯邦法官下令下架川普政府以納稅人資金製作的宣傳廣告，因原告質疑其違反公共資金不得用於政治宣傳的法律。

政府監督團體「共同目標」(Common Cause)等團體針對納稅人稅金出資的川普宣傳廣告有違法嫌疑提告，指控觸犯公共資金不得用做政治宣傳的法律規定。紐約聯邦區域法院法官珍妮佛‧羅瓊(Jennifer Rochon)11日晚間發布禁制令(restraining order)，命令川普政府將宣傳川普總統的廣告下架。

由前總統拜登任命的羅瓊在長達四頁的裁決書中寫道，川普政府不得使用政府資金播放川普宣傳廣告，政府必須取消遭受質疑廣告的所有時段、欄位、預約或安排。

華爾街日報報導，司法部在周末提交法院的書面聲明中說，購買廣告的計畫原本就預計在11日結束。

以川普為主角的政府政策宣傳廣告，今年9月開始在全國電視頻道播放。廣告費用來自於國土安全部聯邦資金，川普親自推動這波廣告計畫並參與廣告製作。

訴訟原告包括「共同目標」與一名阿拉巴馬州民主黨候選人。訴狀指出，聯邦資金遭挪用到國會並未授權的用途，違反禁止公共資金用做政治宣傳的法律規定。

川普上周表示，將使用自己的超級政治行動委員會(super PAC)「讓美國再次偉大」(MAGA, Inc)資金，而不是聯邦政府經費，支付廣告開銷。

對於聯邦法官裁決，「共同目標」11日回應表示：「總統利用政府機器以及國會撥款經費，企圖影響選舉結果並且推進自己的議題，這在法律上並沒有根據，也沒有前例。」

精華 FAQ

  • 法官認為這類廣告可能涉及以政府資金進行政治宣傳，與公共資金不得挪作政治用途的規定相牴觸，因此要求川普政府取消所有相關播放安排並下架內容。

  • 提告者包括政府監督團體「共同目標」及一名阿拉巴馬州民主黨候選人。他們主張聯邦資金被用於國會未授權的用途，已違反禁止公共資金政治宣傳的法律。

  • 川普上周表示，之後將改由自己的超級政治行動委員會MAGA, Inc出資，而非動用聯邦政府經費。司法部則稱原本的廣告購買計畫預定在11日結束。

川普 拜登 司法部

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