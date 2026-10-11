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5大電視網共同抵制白宮採訪 司法部啟動反壟斷調查

中央社華盛頓10日綜合外電報導
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圖為川普總統(中)和第一夫人梅蘭妮亞(左二)、中國國家主席習近平(右二)和夫人彭...
圖為川普總統(中)和第一夫人梅蘭妮亞(左二)、中國國家主席習近平(右二)和夫人彭麗媛(右一)9月24日在白宮藍廳陽台。習近平訪美之際，5大新聞電視網CNN、ABC、CBS、NBC及Fox曾一度共同暫停對白宮的共訊聯訪。 (美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國5大電視新聞網因聲援遭川普政府排除的媒體而暫停白宮共訊聯訪，如今司法部已介入調查，懷疑此舉可能涉及反壟斷違法。

在美國總統川普禁止CNN等3家媒體進入白宮後，美國5大新聞電視網CNN、ABC、CBS、NBC及Fox曾一度共同暫停對白宮的共訊聯訪。美國司法部今天表示，正調查這5家媒體是否違反聯邦反托拉斯法。

路透報導，美國司法部10日指出，正著手調查美國5大電視新聞網抵制白宮採訪的行動，是否違反聯邦反托拉斯法（antitrust law，又稱反壟斷法）。

根據美國司法部，這5家媒體為美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國有線電視新聞網（CNN）、全國廣播公司（NBC）及福斯新聞（Fox News）。

美國司法部發言人表示：「商業競爭對手間的集體抵制，可能違反《薛曼法》（Sherman Act，全稱薛曼反壟斷法）。」

川普上月曾禁止CNN、新聞頻道MS NOW及政治新聞網站Politico進入白宮，理由是這些媒體散布他所稱的「假新聞」及「虛構內容和謊言」，這項決定後來遭聯邦法官推翻。

當時，美國主要電視新聞網為聲援CNN，曾連續數天停止白宮共訊聯訪。共訊聯訪是指由一家電視台代表其他電視媒體進行現場拍攝並共享畫面。

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精華 FAQ

  • 司法部調查的是CNN、ABC、CBS、NBC及Fox等5大電視新聞網，曾共同暫停白宮共訊聯訪的集體抵制行動，是否違反聯邦反托拉斯法。

  • 司法部發言人指出，商業競爭對手之間若出現集體抵制，可能觸犯《薛曼法》，因為這類協同行為可能影響市場競爭並構成違法。

  • 川普曾禁止CNN、MS NOW及Politico進入白宮，理由是對方散布假新聞，相關決定後來遭聯邦法官推翻，並引發多家電視網連日聲援CNN。

司法部 川普 白宮

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