剛要全面制裁…川普：與普亭達協議 俄將立即供應柴油

川普總統設法遏制飆漲的燃料價格，稱俄羅斯將立即供應柴油。（路透檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 川普宣布與普亭達成柴油供應協議，俄羅斯將分批大量出貨，消息同時引發外界對美國對俄制裁立場是否轉向的疑慮。

川普 （Donald Trump）總統表示，他已與俄羅斯 達成一項獲取柴油的協議。此舉不僅翻轉了美國多年來因烏克蘭戰爭對莫斯科施加的壓力，更是他在美國期中選舉前試圖壓低高漲油價的一項舉措。

美聯社報導，川普周五（9日）在社群媒體上透露，他是在原本預計討論俄羅斯疑似鼠疫病例的電話會談中，與俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）達成這項協議。川普隨後宣布，俄羅斯將「立即」供應超過 30 萬噸柴油，11 月再追加 50 萬噸，並在「其後不久」供應 100 萬噸。他寫道，在此之後，俄方還將在「短時間內」交付另外 300 萬噸柴油。

川普這項令人震驚的宣布，發生在他上個月剛簽署了一項全面針對俄羅斯的制裁法案之後。該法案旨在打壓支撐俄國對烏克蘭戰爭的能源經濟等領域。

由於國會通過的一項跨黨派法案指示行政部門應將目標對準俄羅斯石油與天然氣的最大進口國，川普的此一舉措，讓人對白宮本月是否還會對俄羅斯實施制裁產生疑慮。

川普在其宣布中並未提及制裁或俄烏戰爭，僅表示：「為美國人——特別是我們偉大的農民、牧場主和卡車司機——壓低物價，是我最優先的考量。」

另據央視新聞報導，俄方也證實了兩國領導人通話的消息。