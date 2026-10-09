李維特接班人竟是她？川普欽點白宮新發言人

圖為白宮新聞發言室。（美聯社）

據紐約時報報導，兩名知情人士透露，曾短暫任職於美國國土安全部 的保守派評論員扎卡里亞（Katie Zacharia），已獲選為下一任白宮 發言人。

扎卡里亞將接替今年8月離職的李維特（Karoline Leavitt）。根據她的LinkedIn個人資料，她目前擔任川普 媒體與科技集團（Trump Media and Technology Group）的傳播顧問，該公司旗下營運社群平台Truth Social。

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扎卡里亞曾短暫擔任時任國土安全部長諾姆（Kristi Noem）的發言人，並經常受邀參加保守派媒體節目。

扎卡里亞目前居住在加州，曾參與非營利組織Fix California的工作。該組織由川普盟友格瑞尼爾（Ric Grenell）創立，旨在加州推動保守派政治理念。

白宮及扎卡里亞本人截至目前均未立即回應置評請求。