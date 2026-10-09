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美宣布對國際刑事法院實施制裁

新華社華盛頓10月9日電
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位於荷蘭海牙的國際刑事法院。（歐新社）
位於荷蘭海牙的國際刑事法院。（歐新社）

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文章摘要整理：

美國國務卿魯比歐宣布對國際刑事法院制裁，指其威脅美國主權與人員安全，ICC則回應絕不屈服。

國務卿魯比歐（Marco Rubio）9 日發表聲明，宣布對國際刑事法院（ICC）實施制裁。

魯比歐在聲明中表示：「美國總統川普絕不允許國際刑事法院起訴美國人。」美方將禁止與該法院進行交易，「切斷其資源，並使其運作能力陷入癱瘓」。魯比歐還強調，美國不受國際刑事法院管轄，美方「決心採取必要行動，徹底消除這一威脅。要麼國際刑事法院停止其威脅行徑，要麼我們將終結該法院」。

美國國務院新聞發言人辦公室當天發表聲明指出，截至目前，美國已對國際刑事法院 17 名相關人員實施制裁。

7 月 13 日，美國國務院宣布發起一項由多個政府部門參與的行動，以「系統性削弱國際刑事法院運作能力」，使其無法對美國軍人或政府官員採取行動，並防止其以其他方式「威脅美國主權」。魯比歐同日在社群媒體發表影片聲明表示，國際刑事法院及其盟友正對美國發動一場戰爭，這場戰爭「動用法規、條約以及所謂『國際法』的強制力」，危及美國「政治和法律體系的方方面面」。

近年來，美方以國際刑事法院調查美方人員以及對以色列總理與前防長發出逮捕令為由，多次宣布制裁國際刑事法院法官和檢察官。今年 8 月，美國宣布對國際刑事法院院長、日籍的赤根智子實施制裁。

針對美方制裁，國際刑事法院 9 日回應表示，國際刑事法院絕不會屈服於美方壓力。

精華 FAQ

  • 美國國務卿魯比歐宣布對國際刑事法院實施制裁，並表示美方將禁止與該法院交易，切斷其資源，進一步削弱並癱瘓其運作能力。

  • 美方主張國際刑事法院不應起訴美國人，並認為其對美國軍人、政府官員及主權構成威脅，因此要採取必要行動消除這項風險。

  • 國際刑事法院在9日回應表示，面對美方施壓不會退讓，強調自己絕不會屈服於制裁與政治壓力，將繼續維持運作。

魯比歐 國務院 川普

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