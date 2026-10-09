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就是不放過她... 川普啟動委員會 調查Fed理事庫克

編譯任中原／綜合外電
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美國總統川普已啟動調查委員會，調查Fed理事庫克（右）。圖為庫克與前Fed主席鮑...
美國總統川普已啟動調查委員會，調查Fed理事庫克（右）。圖為庫克與前Fed主席鮑爾在2025年6月一場會議上的檔案照。 美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

川普再度出手調查Fed理事庫克，指她涉房貸不實申報並安排聽證；庫克否認指控，主張自己是因拒絕政治壓力而遭清除。

美國總統川普啟動調查委員會，調查聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook），聲稱庫克製造「與她一項或更多房貸工具相關的不實申報」，並將於11月5日執行一場實體聽證會。

白宮10月9日發表川普於10月7日做成的聲明，表示「身為總統，確保法律被忠實地執行是我們的工作，包括開革那些無法令人相信已經實話實說，並遵守法律的部屬」。

去年8月，川普以庫克就任前涉及房貸詐欺為由，宣布解除其職務。庫克否認相關指控，並提起訴訟。她表示，川普是因她拒絕屈服政治壓力、堅持依據自身判斷制定利率政策，才試圖將她撤職。

美國最高法院6月時以5比4裁定，庫克在挑戰遭川普免職的訴訟期間，可暫時續任原職。但最高法院首席大法官羅伯茲在其意見書的一則註腳中寫道，只要給予庫克適當的通知以及提出異議的機會，沒有任何規定禁止川普「再次嘗試」解僱庫克。

川普隨即表示，他將會這麼做，並誓言「立即採取適當行動」。

白宮總統助理史卡維諾8月初致函庫克，指有充分理由相信，她在一項或多項房貸協議中作出虛假陳述，總統川普「正考慮將妳撤職」，但准許她在21天內提交書面答覆。

自聯準會1913年成立以來，從未有任何一位在任總統試圖開除Fed理事。

精華 FAQ

  • 川普啟動調查委員會，針對庫克是否在一項或多項房貸工具中作出不實申報展開調查，並安排於11月5日舉行實體聽證會。

  • 庫克否認自己有房貸詐欺或虛假陳述，並提起訴訟反擊，主張川普真正目的，是因她拒絕政治壓力、堅持依據判斷制定利率政策。

  • 最高法院6月以5比4裁定，庫克在挑戰免職訴訟期間可暫時續任；首席大法官羅伯茲並指出，只要給予通知與異議機會，川普仍可再次嘗試解僱她。

川普 庫克 聯準會

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