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魯比歐雅典演說讚古希臘：盼歐洲甦醒

中央社雅典7日綜合外電報導
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國務卿魯比歐在雅典衛城下方發表演說。（路透）
國務卿魯比歐在雅典衛城下方發表演說。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

魯比歐在雅典演說讚揚古希臘文明，並警告西方正處轉折點，呼籲美歐重建聯盟、強化國力與共同應對威脅。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天在雅典表示，西方文明面臨多重威脅，正處於十字路口。他呼籲重建盟友關係，並促請歐洲「從長眠中甦醒」。

法新社報導，魯比歐在雅典衛城（Acropolis）下方發表演說時指出：「我們正處於轉折點…這不只是我國歷史的轉折點，也是整個文明的轉折點。」

魯比歐提及，「我們要嘛現在選擇採取行動，否則就會徹底失去採取行動的選擇」，而川普總統領導下的美國已經做出選擇。

他還說：「我們選擇毫不歉疚地追求國家實力：重新掌控關鍵供應鏈、重振工業、重建國防，並爭取在未來科技與產業領域取得主導地位。」

魯比歐說：「我們必須重建我們的制度與聯盟，共同面對這些威脅。」

他表示，他在歐洲看到令人鼓舞的跡象，這正是華府所希望看到的「世代轉變開端」：國防支出大幅攀升、新夥伴關係與計畫接連出現，以及製造與生產擴張。

魯比歐指出：「我們相信，歐洲能從長眠中甦醒，重新點燃數千年前在這裡燃起的火焰。」

魯比歐這次演說充滿對古希臘人的讚美。在此之前，他今年2月曾發表演說，主張歐洲受到大規模移民威脅，並呼籲歐洲捍衛基督教文明。

精華 FAQ

  • 他表示西方文明正面臨多重威脅，已站在十字路口與轉折點上，若不立即採取行動，未來可能失去選擇與應對危機的能力。

  • 他主張美國要毫不歉疚地追求國家實力，包括重掌關鍵供應鏈、重振工業、重建國防，並爭取在未來科技與產業領域取得主導地位。

  • 他希望歐洲從長眠中甦醒，重燃古希臘象徵的文明火焰，並重建制度與盟友關係；他也提到歐洲國防支出上升等跡象令人鼓舞。

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