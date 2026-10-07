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「發動網攻 竊新冠資料」國務院懸賞1000萬 抓中國駭客

世界新聞網╱即時報導
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（取自「正義賞金計畫」網站）
（取自「正義賞金計畫」網站）

AI摘要

文章摘要整理：

美國國務院懸賞1,000萬美元徵集線索，追緝遭控受中國國安指使、竊取COVID-19資料並攻擊美國系統的駭客張宇。

美國國務院下屬「正義賞金計畫」（Rewards for Justice, RFJ） 10 月 7 日宣布，將懸賞高達 1,000 萬美元，徵求能指認或定位中國籍駭客張宇（Zhang Yu，音譯）身分及下落的相關情報。美方指控張宇受中國國安部門指使，涉嫌對美國關鍵基礎設施發動惡意網路攻擊，並竊取 COVID-19 疫苗研究資料。

根據美方聲明，張宇為中國「上海勢炎信息科技有限公司」董事，受中華人民共和國國家安全部（MSS）及上海市國家安全局（SSSB）指使辦事。美國國務院強調，凡在外國政府指示或控制下違反《電腦詐欺與濫用法案》（CFAA）、對美發動惡意網路攻擊者，均列入該項千萬懸賞對象。

起訴與調查資料指出，自 2020 年初起，張宇與同夥徐澤偉（Xu Zewei，音譯，時任上海派絡網絡公司總經理）未經授權侵入美國多所大學及頂尖免疫學家、病毒學家進行的 COVID-19 研究資料庫，竊取大量敏感資訊。

次年，兩人更利用微軟企業郵件與行事曆協作系統（Microsoft Exchange Server）的漏洞發動攻擊。該起攻擊屬於代號為「HAFNIUM」的大規模網路入侵行動，全球數以千計的電腦系統因此受害，受害者包含美國的大學與律師事務所。

涉案的徐澤偉已於去年 4 月在義大利遭執法單位逮捕並引渡至美國，目前面臨 9 項指控；張宇則目前仍在逃。

美方在聲明中特別指出，中國政府長期利用其境內龐大的私人企業與承包商網路進行駭客攻擊與情報竊取，企圖以此掩蓋官方在背後的主導角色。

美國之音報導，正義獎勵計畫(RFJ)是美國國務院設立並由外交安全局管理的一項國家安全與反恐懸賞計畫。核心使命是透過向提供有效線索的舉報人提供金錢獎勵，保護美國公民生命安全、遏制恐怖主義並維護美國國家安全。

RFJ懸賞的情報包括：資訊關於恐怖主義、美國的外國惡意網路活動、干涉美國選舉的國外活動以及參與支持北韓政權的某些活動的個人的金融機制。自1984年以來，該計劃已向全球125名以上的人士發放了超過2.5億美元的獎金。

精華 FAQ

  • 美方指控張宇在中國國安部門指使下，對美國關鍵基礎設施發動惡意網攻，並竊取COVID-19疫苗與研究資料，因此透過RFJ徵求能指認其身分與下落的情報。

  • 起訴與調查資料指出，他與同夥先入侵美國多所大學與免疫、病毒學家研究資料庫，之後又利用Microsoft Exchange Server漏洞，參與代號HAFNIUM的大規模攻擊。

  • 涉案同夥徐澤偉已在去年4月於義大利被捕並引渡到美國，目前面臨9項指控；張宇則仍在逃，美方持續透過賞金計畫蒐集線索。

駭客 疫苗 國務院

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