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CNN：美中研議核設施互訪 擬未來數月持續推進

中央社華盛頓6日綜合外電報導
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中國閱兵典禮上的核飛彈裝備車隊。(新華社)
中國閱兵典禮上的核飛彈裝備車隊。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

CNN引述消息人士稱，美中已討論核設施互訪，未來數月將持續協商，但川普與習近平上月會面時並未碰觸此議題。

美國有線電視新聞網（CNN）今天引述多名消息人士報導，美國已與中國討論展開核設施互訪，並計畫在未來數月的會談中繼續推動相關事宜。

路透報導，CNN引述一名消息人士指出，中方今年與美國官員會談時率先提出互訪構想，並討論參訪美國能源部（U.S. Department of Energy）國家實驗室及中方相應設施的安排。

CNN報導，美中官員主要利用聯合國安全理事會（UN Security Council）5常會議期間，於場邊進行相關討論。

美國總統川普上月與中國國家主席習近平會面時，呼籲美國、中國與俄羅斯舉行三方軍備控制談判。

然而，CNN引述一名美國官員表示，兩國領袖當時並未討論互訪核設施的可能性。

北京當局指出，中國核武庫規模遠小於俄羅斯和美國，因此沒有必要參與這類談判。

外界普遍認為，川普與習近平今年還可能再次會面，時間可能是在11月於中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，或12月在美國舉行的20國集團（G20）會議期間。

根據CNN，預計兩國領袖再次會面時，雙方已就互訪核設施的可能性進行更多較低層級討論。

路透社無法立即核實這項報導。白宮與中國駐美大使館在非辦公時間未回應置評要求。

精華 FAQ

  • 報導指出，美國與中國已就核設施互訪展開討論，並計畫在未來數月持續推進相關會談，顯示雙方正探索更深入的核透明接觸。

  • CNN引述消息人士稱，構想是由中方今年先向美方官員提出，並討論參訪美國能源部國家實驗室，以及安排對應的中國設施互訪。

  • 報導指出，川普上月與習近平會面時曾呼籲三方軍備控制談判，但一名美國官員表示，兩位領袖當時並未討論互訪核設施的可能性。

俄羅斯 川普 習近平

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