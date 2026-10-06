川普盟友將提出AI危險警告的倡議聲音 變得邊緣化

對於人工智慧(AI)危險提出警告的倡議人士聲音，現在紛紛面臨川普盟友打壓。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 華郵指出，川普盟友正將AI安全倡議者邊緣化，主張由大型顧問公司與專業審計取代非營利組織監督，但批評者認為監管仍具廣泛民意支持。

華盛頓郵報 6日報導，對於人工智慧 (AI)危險提出警告的倡議人士聲音，現在紛紛面臨川普 盟友打壓，挨批論述帶有邪教色彩、過於荒謬。

報導指出，人工智慧安全倡議人士對AI技術潛在威脅發出警告之後引起華府關注，川普政府與川普盟友雖然採納部分建議，但同時卻採取行動將這些倡議聲音邊緣化。川普總統上周與AI公司執行長簽署協議，對於AI公司系統由誰監督以確保技術如期運作畫定界線。

包括OpenAI、Anthropic在內等AI公司，多年來一直與舊金山灣區AI安全社群的非營利組織合作，整個社群是以有效利他主義運動(effective altruism movement)為基礎。不過，科技界川普盟友則表示，AI監督審計的工作應該由規模最大的美國顧問公司承擔。

前任白宮人工智慧與加密貨幣沙皇薩克斯(David Sacks)上周在個人播客節目「全部下注」(All-In)裡說，監督AI應該是專業審計人員，不是非政府組織。

薩克斯上個月在社群媒體X發文中，點名專門研究AI安全的非營利機構METR與Anthropic關係過於密切，不能算是獨立機構。薩克斯發文後不久，Anthropic便宣布將與全球金融管理服務公司埃森哲(Accenture)合作，成立外部評估團隊。

周末期間，川普將幾名不同意AI產業放慢發展速度的指標人物加入「超級智慧特別工作小組」(Super Intelligence Force)，其中包括薩克斯以及五角大廈首席技術長麥可(Emil Michael)。麥可上個月曾說，主張AI將帶來極端危險情境的論述，是在宣傳滅絕以及「類似死亡邪教的哲學」。

致力於推動新興科技政策倡議的非營利組織「負責任創新美國人」(Americans for Responsible Innovation)共同創辦人卡森(Brad Carson)表示，川普盟友現正企圖抹黑推動有意義AI監管的任何倡議人士，但AI監管擁有龐大輿論支持，「至少在華府以及廣泛的文化當中，我們贏得勝利，民意是站在我們這邊」。卡森表示，許多民眾對AI安全感到憂心，國會也願意立法規範。

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