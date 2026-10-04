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川普確認新AI沙皇由國家情報總監出任 克雷頓是何許人？

中央社華盛頓4日綜合外電報導
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克雷頓將出任白宮新的人工智慧任務小組領導人。(美聯社)
克雷頓將出任白宮新的人工智慧任務小組領導人。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普宣布由前SEC主席克雷頓領導白宮新AI任務小組，負責協調聯邦AI政策，並確保美國持續領先且兼顧民眾利益。

美國總統川普今天證實，美國國家情報總監克雷頓（Jay Clayton）將出任白宮新的人工智慧（AI）任務小組領導人。時值越來越多研究人員對這項科技的潛在風險提出警告。

法新社報導，川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，白宮這支新的「超級智慧部隊」（Super Intelligence Force）在克雷頓帶領下，將確保美國在AI發展上「繼續引領世界」。超級智慧是川普對AI的偏好稱法。

川普還說，這個小組的任務也包括「保護所有美國人的利益，以及提升其生活」。

克雷頓將是川普政府第2位所謂「AI沙皇」。川普重返白宮初期曾委派創業投資家塞克斯（David Sacks）擔任這個職位，不過其後塞克斯去職，但仍擔任川普的AI事務顧問，如同美國AI晶片業巨頭輝達（Nvidia）的執行長黃仁勳。

川普9月已預告，他將仿照自己上個總統任期內成立「太空軍」（Space Force）的做法成立1支 「AI部隊」（AI Force），並任命1名「沙皇」來協調美國聯邦政府的AI工作。

克雷頓過去多年擔任華爾街律師，曾在2008年全球金融危機期間替美國大投行高盛（Goldman Sachs）服務，也曾協助英國銀行巴克萊（Barclays）收購美國同業李曼兄弟（Lehman Brothers）的資產。

克雷頓並曾在川普首任總統期間擔任美國證券管理委員會（SEC）主席，當時他大致抱持親商立場，但也對新興的加密貨幣產業採取執法行動。

精華 FAQ

  • 川普證實，克雷頓將出任白宮新的人工智慧任務小組領導人，也就是協調聯邦政府AI工作的核心人物，角色類似新一任「AI沙皇」。

  • 川普表示，這支名為「超級智慧部隊」的小組將確保美國在AI發展上繼續領先世界，同時保護所有美國人的利益，並提升民眾生活。

  • 克雷頓曾是華爾街律師，替高盛與巴克萊處理重大金融案件，並在川普首任期間擔任SEC主席，整體立場偏親商，但也對加密貨幣採取執法。

川普 白宮 社群媒體

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