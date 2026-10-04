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日媒：習近平在川習會批日本 川普疑似沒理會

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日媒：習近平在川習會批日本 川普疑似沒理會

中央社東京4日綜合外電報導
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日媒引述消息人士披露，中國國家主席習近平(左)9月24日在川習會期間，向美國總統...
日媒引述消息人士披露，中國國家主席習近平(左)9月24日在川習會期間，向美國總統川普(右)表示不滿日相高市早苗政府的安全保障政策與史觀，而川普疑似沒有理會習近平。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

日媒稱，習近平9月24日在川習會上向川普批評日本防衛與歷史立場，並敦促美方警戒日本軍國主義，但川普疑未理會，中美會後文件也未提日本。

日媒今天引述消息人士披露，中國國家主席習近平9月24日在川習會期間，向美國總統川普表示不滿日相高市早苗政府的安全保障政策與史觀，而川普疑似沒有理會習近平。

日本「產經新聞」引述西方情治單位的消息人士披露這則消息。報導指出，日本政府似乎也已掌握這則資訊。

習近平9月底前往美國進行國事訪問，並在白宮與川普召開領袖會談。

消息人士透露，習近平在這場川習會提到日本增加防衛費時主張是「軍備擴張」，而且提及日本政府可能修訂「非核三原則」，並對此表達警戒感。接著，習近平敦促美方警戒日本的「軍國主義」；另外，習近平在會中表達不滿，認為日本回避對中的「侵略責任」。

報導指出，對此，川普當時稱，「（高市）首相是好友，我不想講太多」，搪塞過去。

日相高市早苗去年11月在國會有關「台灣有事」的答辯後，日中關係急凍。在這之後，中國政府批評日本之際會使用「新型軍國主義」。報導指出，習近平當時向川普提及日本時，也可能是使用「新型軍國主義」一詞。

另外，報導也稱，配合習近平這次訪美，北京當局要求發布聯合文件。不過美國並未應要求發表聯合文件。而是等到習近平9月25日啟程返回中國後，雙方才各自發布成果文件，且均未提到日本。

「產經新聞」指出，中國正在加強反對日本加強防衛力。英國「金融時報」（Financial Times）曾報導，在川普今年5月中旬訪中與習近平召開峰會時，習近平曾提到日本「再軍備化」並批評高市。

另外，習近平同月20日在北京與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會晤時，雙方在領袖會談後發表聯合聲明，以「新型軍國主義」批評日本。

日本防衛大臣小泉進次郎9月底暗示，不應該排除討論保有核動力潛艦。中國外交部發言人郭嘉昆9月30日就此批評這是「狂言」等，要求日本「恪守」非核三原則。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 消息指出，習近平在會中批評日本增加防衛費是軍備擴張，並對可能修訂非核三原則表達警戒，還要求美方留意日本的軍國主義與對華歷史責任問題。

  • 報導稱，川普當時沒有正面接話，只以高市早苗是好友、自己不想多談等說法搪塞過去，顯示他對習近平提出的日本議題疑似並未理會。

  • 文中指出，中國近來持續強化反對日本增強防衛力，過去習近平也曾在與普亭會晤時批評日本新型軍國主義；而這次川習會後，雙方雖發布成果文件，但都沒有提到日本。

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