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川普擬任命國家情報總監克萊頓擔任「AI沙皇」

中央社華盛頓2日綜合外電報導
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美國總統川普預計將任命國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）擔任白宮新的「...
美國總統川普預計將任命國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）擔任白宮新的「AI沙皇」。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

多家美媒報導，川普預計任命國家情報總監克萊頓為白宮AI沙皇，並可能兼任現職；此舉延續川普以業界自律推動AI治理的路線。

有線電視新聞網（CNN）和其他美國媒體今天報導，美國總統川普預計將任命國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）擔任白宮新的「AI沙皇」。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）前一天報導，克萊頓是目前最可能的人選，且川普政府曾討論讓他在擔任AI主管的同時續任國家情報總監一職。川普預計很快就會做出最終決定。

白宮官員告訴CBS，任何人事任命都將由總統親自宣布，並將目前的相關報導形容為推測。

如果獲得任命，克萊頓將成為第二位擔任這項非正式職務的人。創投家薩克斯（David Sacks）在川普第二任期之初曾擔任這項職務，之後卸任。

薩克斯目前仍向川普提供AI相關建議，輝達公司（Nvidia）執行長黃仁勳也擔任相關顧問角色。

川普上個月指出，他將仿照第一任期內成立的「太空軍」（Space Force），成立一支 「AI部隊」（AI Force），並任命一名「沙皇」負責協調聯邦政府的AI工作。

克萊頓是一名長期任職華爾街的律師，他曾在2008年金融危機期間代表高盛集團（Goldman Sachs），也曾代表巴克萊集團（Barclays）處理收購雷曼兄弟（Lehman Brothers）資產。

這項任命正值研究人員警告AI技術可能帶來危險之際。川普一直反對更嚴格的AI監管，認為監管速度過快可能讓中國企業取得優勢。他主張對於濫用AI技術的不法行為，可以由聯邦執法機關來處理。

本周在白宮舉行的一場會議上，多家科技公司高層簽署一項承諾，表示將透過業界自我監管方式來管理AI，川普將這項協議形容為具有「道德約束力」。

精華 FAQ

  • 報導指出，川普預計任命現任國家情報總監克萊頓擔任白宮新的「AI沙皇」。不過白宮官員表示，人事任命仍須由總統親自宣布，目前相關消息仍屬推測。

  • CBS News報導稱，川普政府曾討論讓克萊頓在擔任AI主管的同時，繼續兼任國家情報總監。若成真，他將成為第二位擔任這項非正式職務的人。

  • 川普反對更嚴格的AI監管，認為監管太快可能讓中國企業取得優勢，主張以聯邦執法處理濫用問題。他也支持業界自我監管，並將相關承諾形容為具道德約束力。

川普 白宮 哥倫比亞

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