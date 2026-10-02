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WSJ獨家：地方警察協助逮捕移民 國土安全部提供最高200萬獎金

記者顏伶如／即時報導
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地方政府機關協助聯邦移民執法行動，即使僅逮捕少數幾名移民，也能獲得豐厚獎勵資金。...
地方政府機關協助聯邦移民執法行動，即使僅逮捕少數幾名移民，也能獲得豐厚獎勵資金。圖為亞利桑納州土桑市逮捕移民。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

WSJ報導指出，國土安全部透過高額獎金鼓勵地方警察協助逮捕移民，部分移民極少的地區也因此獲得大量聯邦資金。

華爾街日報（WSJ）1日獨家報導，地方政府機關協助聯邦移民執法行動，即使僅逮捕少數幾名移民，也能獲得豐厚獎勵資金；國土安全部透過全國專案計畫，為警察機關完成的每件移民逮捕行動，提供最高200萬元的獎金。

西維吉尼亞州多德里奇郡(Doddridge County)警長波林(Clinton Boring)表示，轄區人口約7600人，其實沒有西語裔人口。但他表示，為了得到能添購巡邏車的10萬元獎金，今年2月同意配合川普政府的驅逐行動。

波林說，在後來的六個月期間裡，警長辦公室拘留兩名在美非法拘留的移民，總共獲得13萬7000元聯邦獎金。雖然後來警方沒有再拘捕更多移民，多德里奇郡警方仍有資格領到相當於年度預算四分之一以上的獎勵資金。

報導指出，像多德里奇郡一樣居民稀少、罕見移民人口的轄區，在新加入國土安全部專案計畫的地方機關裡占大多數。對於全國各州與地方執法機關來說，這項計畫儼然成為警察機關獲取豐厚報酬的搖錢樹。

根據計畫規定，只要地方警察機關逮捕一名移民並移交聯邦主管機關，每名員警就有資格獲得一年6萬元獎金，無論後來是否有更多逮捕行動。

佛羅里達州威尼斯(Venice)警察局紀錄顯示，2025年9月完成一件移民拘留之後，總共獲得89萬5000元聯邦獎勵。只要警察局繼續參加國土安全部專案計畫，每個季度就可以繼續收到獎金。

對於規模較大的警察機關來說，這項計畫的收益最為可觀。

根據佛州政府紀錄，邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)警長辦公室有970多名警察，透過國土安全部計畫在今年4月至6月間，有資格收到1450萬獎金。換算起來，邁阿密-戴德郡一個季度裡完成了7件移民逮捕，每起逮捕獲得200多萬元獎金。

川普政府官員說，2025年1月到8月間，國土安全部向全國各地合作警察機關發放超過2億元獎金。

報導指出，獎金來源經費相當充裕，因為國會為聯邦政府撥款10億元做為專款。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)估計，西維州從今年2月以來有14個警察機關加入國土安全部專案計畫，但當地勞動人口當中僅約1%是非法移民。

相較之下，移民人口最多的加州、紐約州，州政府則禁止地方警察參加國土安全部計畫。

精華 FAQ

  • 國土安全部透過全國專案計畫，按每件移民逮捕發放獎金，地方警局只要完成移交聯邦程序，就可能獲得高額補助，最高可達200萬元。

  • 因為計畫設計是以單次逮捕與參與資格計算獎勵，即使只拘留少數移民，也可能讓警局持續符合領款條件，形成相當可觀的年度收入。

  • 西維州多德里奇郡、佛州威尼斯警局，以及邁阿密-戴德郡警長辦公室都拿到大筆獎金，其中邁阿密-戴德郡單季資格金額更高達1450萬。

西維吉尼亞州 移民 國土安全部

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