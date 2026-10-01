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物價飆漲 65%美國人歸咎川普政策、半數憂沒錢買食物

編譯盧炯燊／即時報導
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最新民調顯示，65%的美國成年人認為，川普政策是造成物價持續飆漲的罪魁禍首，大約...
最新民調顯示，65%的美國成年人認為，川普政策是造成物價持續飆漲的罪魁禍首，大約一半成年人擔心能否加滿油箱或負擔得起食物。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

最新民調顯示，多數美國人把物價上漲歸咎川普政策，並對加油、食物等民生負擔感到憂慮，川普的經濟與整體施政支持度也明顯下滑。

美聯社和NORC公共事務研究中心的最新民調顯示，65%的美國成年人認為，造成物價持續飆漲的罪魁禍首是川普政策，大約一半成年人自認「極度」或「非常」擔心能否加滿油箱，比率高於7月的39%，同樣也有一半人非常擔憂能否負擔得起食物。

過去幾個月來，食品雜貨、汽油等基本生活必需品價格不斷上漲，民眾愈來愈擔心自己能否負擔得起。

這項民調結果指出，僅有17%的美國成年人接受川普總統給他們所帶來的生活成本，對他整體經濟表現的認可度也只有26%，創歷史新低。大多數國民對川普的不滿，使共和黨嚴峻的期中選舉選情雪上加霜。

民眾對川普的關稅政策以及伊朗戰爭所帶來的經濟後果同樣日益不滿。

只有30%受訪者認同川普對其他國家實施的關稅政策，大大低於3月時的40%；另外64%指他在開徵新關稅方面「做得太過分」，高於1月份的58%。多達69%認為伊朗戰爭打得毫無意義，比率高於7月時的64%。只有28%認可川普處理伊朗問題的方式。

川普在經濟方面的支持率，與2025年3月剛重返白宮時相比，下降了14個百分點。與他第個一任期的表現更是截然不同，當時處理經濟問題被認為是他的強項。

作為總統的整體表現，川普同樣未獲大多數國民認同，只約有30%的支持，高達60%的受訪者認為，相較於他去年第二個任期剛開始時，美國整體狀況「差了很多」甚至「略有」惡化。

在2024年總統大選期間，川普大力抨擊當時的民主黨籍總統拜登及副總統賀錦麗面對通膨束手無策，如今人們對他的表現更加失望。

大約有70%表示，川普對生活成本的處理「比預期更糟」，不僅是民主黨人，就連共和黨人也有60%如此認為，高於4月時的大約50%。

2022年期中選舉前，44%民眾認為拜登的政策是造成物價高漲的原因，四年後的今天，65% 民眾將物價高漲的原因歸咎川普政策。

川普唯一獲支持的政績就是邊境安全，約半數認可他在這方面的表現。

精華 FAQ

  • 美聯社與NORC民調指出，65%的美國成年人認為物價持續飆漲主要是川普政策造成，比例明顯高於前總統拜登時期的責任認定，反映民眾對現任政府經濟表現的不滿。

  • 約一半受訪者表示極度或非常擔心能否加滿油箱，也有一半人非常擔憂是否買得起食物，顯示食品雜貨與汽油等基本開銷已成為美國家庭最直接的壓力來源。

  • 川普經濟支持率較2025年3月重返白宮時下降14個百分點，整體表現僅約30%支持；民眾也普遍不認同關稅政策與伊朗戰爭處理，讓共和黨期中選情承受更大壓力。

川普 民調 白宮

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