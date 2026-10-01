川普稱杜拜航空喋血事件疑和伊朗有關 若屬實將狠狠打擊

美國總統川普。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 川普表示，杜拜航空喋血事件依目前掌握資訊疑與伊朗有關，若證實德黑蘭涉入，美國將予以沉重打擊；同時事件細節也指向副機師企圖製造空難。

美國總統川普 今天被問及杜拜 航空（flydubai）駕駛艙喋血事件時表示，根據他聽到的消息，這起事件與伊朗 有關，「我們現在正在處理」。若證實德黑蘭確實涉入，川普揚言，「他們將遭受非常沉重的打擊」。

川普（Donald Trump）今天在白宮接受媒體聯訪，被問及這起事件是否與伊朗有關時表示，「根據目前聽到的消息，我會說答案是『是』，但我們現在正在處理」。

媒體隨後追問若伊朗確實涉入，美國是否會進行報復？川普回應說，「他們將遭受非常沉重的打擊」。

外電報導，杜拜航空編號FZ1073航班原定9月30日從杜拜（Dubai）飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv），途中飛越約旦領空時偏離航道，轉向沙烏地阿拉伯，並於沙烏地西北部的塔布克機場（Tabuk Airport）降落。

據稱，副機師在駕駛艙內刺傷印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar），企圖使飛機墜毀，但機長與乘客後來成功制伏這名副機師。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天稍早在「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目中表示，襲擊杜拜航空客機機長的副機師曾接受「伊斯蘭激進思想灌輸」。

美國今年2月底聯手以色列對伊朗發動攻擊後，戰事至今仍未落幕。川普今天向媒體重申，「現在我必須做出決定」，要不伊朗簽署協議，要不他們將不復存在。