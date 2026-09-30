超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯

川普29日在白宮東廳與AI業者高層舉行午餐會，他的右手邊是輝達執行長黃仁勳，左手邊是SpaceX執行長馬斯克。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普與多名科技巨頭簽署白宮超級智慧協議後，文件竟把「United States」拼成「Unites States」，引發外界關注，也凸顯這份AI合作框架的爭議與細節失誤。

據雅虎 新聞網報導，川普 總統（Donald Trump）近日與多名科技業高層會面後，在社群平台Truth Social分享一張已簽署文件的照片，卻意外被眼尖網友發現，文件上他的總統職稱竟出現拼字錯誤。

這份文件是白宮 「超級智慧協議」（White House Accord on Super Intelligence），由川普周二與多家科技公司領袖共同簽署，內容聚焦人工智慧的發展與應用。

川普政府目前將人工智慧改稱為「超級智慧」（Super Intelligence）或「SI」，白宮也正式要求行政部門在非法律文件中，以這兩個詞取代「人工智慧」（Artificial Intelligence）和「AI」。

川普與6名科技業領袖在協議第二頁簽名，不過在川普簽名下方，文件將他的身分標示為「美國總統」（President of the Unites States）。

正確寫法應為「President of the United States」，文件卻將「United States」誤寫成「Unites States」，把「United」中的「d」拼成了「s」。

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川普隨後將這份已簽署的AI協議文件照片發布到Truth Social。據報導，截至周三早間，這張帶有拼字錯誤的照片仍未從他的帳號移除。

這項拼字錯誤出現在川普邀請多家大型科技公司的高層到白宮，討論「超級智慧協議」之後。協議旨在為AI產業發展及相關技術應用建立一套框架。

參與協議的科技公司承諾採取4項自願性措施，包括監控AI模型的行為、接受獨立審查，以及由公司董事會層級的委員會參與監督。

不過，這些承諾目前並不具有法律約束力。文件同時指出，部分措施未來可能成為正式法律或監管規範的一部分。

川普在推廣這項協議時，也刻意以「超級智慧」（Super Intelligence）取代「人工智慧」（Artificial Intelligence」）的說法。

據Newsweek報導，川普在協議簽署前於白宮宴請多家大型科技公司的高層，包括Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）、Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）以及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。

這份文件之所以引起注意，主要是因為拼字錯誤恰好出現在川普簽名及總統職稱正下方。目前尚不清楚文件由誰製作，也不知道這項錯誤是如何出現在最終簽署版本中。