我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國房市變天 每5套掛牌房就有1套降價 創8年同期新高

一場母殺子的悲劇 如何成為社群網紅的金雞母

共和黨議員籲審視南韓對中關係 憂李在明不挺台

中央社華盛頓30日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Mo...
眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

美國共和黨眾議員穆勒納爾要求川普政府提高警戒，審視南韓與中國日益密切的往來，並擔心李在明政府對台灣議題態度保守，可能使美韓同盟出現裂痕。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾呼籲，川普政府應審視美國盟友南韓與中國日益密切的關係，稱這對美國構成「重大風險」，並憂心南韓的對台立場。

路透社報導，穆勒納爾（John Moolenaar）在致美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的信中，敦促對南韓與中國的關係「提高警戒」，理由包括雙方領導層級往來升溫、南韓半導體業者赴中國投資，以及美國企業在南韓遭受不公平待遇，相較中國競爭對手處於劣勢。

穆勒納爾形容南韓是「美國的重要盟友」，但警告「摩擦可能導致首爾結盟取向出現結構性轉變」，因此有必要「密切關注，並視需要採取協同行動」。

在此之前，美國與南韓關係已歷經一段緊張期，期間美國總統川普（Donald Trump）曾嚴厲批評首爾當局。

自1950年至1953年韓戰以來，美國與南韓一直是盟友，當時中國支持北韓，但美國與南韓在貿易、中國政策及安全問題上已出現分歧，而川普也持續設法改善與北京的關係。

穆勒納爾以中國國家主席習近平2025年訪問南韓為例，指出兩國領導層級互動進展速度前所未見。這是習近平11年來首次造訪南韓；南韓總統李在明今年也訪問中國，是南韓總統2019年以來首次訪中。

此外，穆勒納爾還表示，南韓與美國之間「日益擴大的鴻溝」尤其令人擔憂，因為首爾當局「實質上已排除」在中國侵台時支持區域因應措施。

穆勒納爾還引用李在明2024年競選期間的談話，他當時說：「台灣海峽發生什麼事，跟我們有什麼關係？」

李在明今年1月接受日本放送協會（NHK）訪問時表示，南韓最好「避免不必要的介入」，尊重他方立場符合國家利益。

南韓外交部回應，這封29日發出的信函此前未曾被報導或公開，因此無法詳細評論其內容。南韓外交部還說，美韓同盟是南韓外交政策基石，雙方正推進多個領域的同盟合作。

精華 FAQ

  • 他認為南韓與中國的互動升溫，包含高層往來增加、韓國半導體業者赴中投資，以及美企在南韓面臨不公平待遇，可能對美國利益與區域安全形成重大風險。

  • 他指出南韓似乎已排除在中國侵台時支持區域因應措施，並引用李在明過去對台海衝突的淡化說法，擔心首爾在關鍵時刻不願明確支持美方。

  • 南韓外交部表示，這封29日發出的信函先前未被報導或公開，因此無法逐點評論；但也強調美韓同盟仍是南韓外交政策基石，雙方持續推進多領域合作。

南韓 共和黨 李在明

上一則

美聯軍撤離伊拉克 川普宣告勝利

下一則

超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯

延伸閱讀

數十年北韓政策大轉彎 李在明：川普應放寬對平壤制裁交換凍結核武

數十年北韓政策大轉彎 李在明：川普應放寬對平壤制裁交換凍結核武
川習會前夕 美日韓聯合聲明對抗經濟脅迫、重申挺台

川習會前夕 美日韓聯合聲明對抗經濟脅迫、重申挺台
川普施壓南韓支援荷莫茲 李在明正式表態：不派兵參戰

川普施壓南韓支援荷莫茲 李在明正式表態：不派兵參戰
習近平專機啟程訪美 從台灣到AI 川習會6關鍵議題一次看

習近平專機啟程訪美 從台灣到AI 川習會6關鍵議題一次看

熱門新聞

阿拉貝拉．庫許納(前)走在國務卿魯比歐和財政部長貝森特前方。(美聯社)

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

2026-09-26 15:41
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
中國國家主席夫人彭麗媛（右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（左）24日一起在華府參訪史密森國立亞洲藝術博物館，此處為孔雀廳，清楚可見展示許多中國的青花瓷器。（新華社）

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

2026-09-24 18:59
川普29日在白宮東廳宴請科技業領袖，馬斯克與黃仁勳分坐他兩側，座次安排成為觀察科技大咖與白宮關係的線索。（路透）

午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

2026-09-30 01:20
習近平出席國家正式場合時幾乎總是穿深色西裝，只有極少數例外；這身中山裝也顛倒了美中關係正常化歷史上最廣為人知的畫面之一。(歐新社)

習近平穿中山裝赴國宴藏訊號 WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步

2026-09-25 20:28
美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）和中國國家主席習近平（左二）及其夫人彭麗媛。美聯社

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

2026-09-25 13:10

超人氣

更多 >
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側
習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人
川習會國宴內幕 中企高層為何最後關頭遭白宮拒於門外？

川習會國宴內幕 中企高層為何最後關頭遭白宮拒於門外？
哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元