魯比歐：英國空軍基地事件顯然有外國勢力介入

國務卿魯比歐28日晚間接受福斯新聞網專訪時說，英國空軍基地事件「非常嚴重」，顯然有外國勢力介入，但未說明細節。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 魯比歐指英國費爾福德空軍基地事件疑有外國勢力介入，引發英國警方逮捕5人後交保的爭議，伊朗被外界懷疑涉案但否認，調查仍在進行。

國務卿魯比歐 (Marco Rubio)28日晚間接受福斯新聞(Fox News)網專訪時說，英國空軍基地事件「非常嚴重」，顯然有外國勢力介入，但未說明細節。魯比歐對於英國官員與美方密切合作表示感謝。住在基地附近小鎮的英國居民則對案件真的是恐怖攻擊或只是普通案件提出質疑。

美國空軍使用的英國費爾福德皇家空軍基地(RAF Fairford)附近，5名男子因違反爆裂物規定、企圖策畫恐怖攻擊等罪嫌而在27日遭英國警方逮捕。伊朗 戰爭期間，許多美軍轟炸機便從費爾福德起飛。

遭到逮捕的5名嫌犯已經交保，魯比歐說，嫌犯獲釋的消息「讓許多人感到不安」，但交保並不代表事件嚴重程度降低。

魯比歐說，基於各種原因，有些事情不方便在訪問中公開提及，但事件顯然有外國勢力介入。

雖然沒有直接點名伊朗，但魯比歐說，美國在世界各地面臨各種勢力，以伊朗為例，他們曾公開揚言要攻擊美國的全球利益，我們始終嚴肅這種狀況。」

事件發生後，不少國安專家表示，幕後主使可能是伊朗。伊朗駐倫敦大使館 28日發表聲明說，對於伊朗涉案的揣測之詞「沒有根據且惡意抹黑」，大使館嚴正否認，予以強烈譴責。

英國首相柏能(Andy Burnham)等英國官員則呼籲民眾，調查期間切莫揣測事件應由誰負責。

紐約時報29日分析，所有嫌犯都在28日晚間交保獲釋是此案出乎意料的發展，暗示英國當局沒能找到足夠證據證明嫌犯與特定行為有關。

華爾街日報報導，恐怖攻擊陰謀傳聞震撼費爾福德基地附近的英國小鎮，當地居民質疑究竟真有恐攻陰謀，或者只是普通案件。英國安全部門仍在調查事件是否與伊朗有關，5名嫌犯都是現居倫敦的英國公民。川普總統則說，嫌犯目的是要造成重大破壞。

基地附近小鎮柯茲窩(Cotswolds)的建築工人沃特金斯(Adrian Watkins)受訪時說：「如果他們都已經放人了，事情能有多嚴重？」

沃特金斯表示，嫌犯其實可能是想偷柴油，因為油價高漲之際，偷竊柴油的案件越來越頻繁。

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