眾議長強生：美國需要台灣保持穩定獨立 將持續挺台

眾議長強生24日出席川普款待習近平的國宴。（美聯社）

川習會 落幕，美國對台軍售 議題備受關注。美國聯邦眾議院議長強生今天接受美媒訪問表示，美國需要台灣保持穩定與獨立，這對國安、經濟至關重要；他也認為，美國總統川普 的兩個任期間，美方將會完成400億美元的對台軍售。

中國國家主席習近平日前訪美，24日在白宮和川普（Donald Trump）舉行會談，會中觸及台灣議題，但川普會後表示，兩人並未花很多時間談台灣。

強生（Mike Johnson）今天接受福斯財經新聞網（FOX Business）訪問，被問及尚待川普政府批准的140億美元對台軍售時表示，他認為沒有人能質疑美方決心，「我們了解台灣是我們非常重要的夥伴、朋友及盟友，我們需要他們保持穩定與獨立」。

他指出，這對國家安全、經濟及其他各方面都至關重要；預期美國將持續支持台灣。

強生還說，他認為，在川普的兩個總統任期間，美方將會完成400億美元的對台軍售。

美國一名資深官員於上週川習會前夕向中央社記者表示，川普將在短時間內針對新的對台軍售案做出決定。官員提到，川普去年12月批准價值111億美元的對台軍售，是美國歷來對台最大規模單一軍售案。

根據美台商業協會（US-Taiwan Business Council）針對歷任美國總統對台軍售的統計，柯林頓（Bill Clinton）政府累計總額為87.02億美元，小布希（George W. Bush）政府為156.14億美元。

歐巴馬（Barack Obama）政府為139.62億美元，川普1.0為182.78億美元，拜登（Joe Biden）政府為83.77億美元，川普2.0至今為114.35億美元。