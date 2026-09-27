俞大㵢拿出歷史照片：二戰與美聯手的是中華民國

1942年駐紮於雲南昆明的飛虎隊飛行員和P-40戰機。(維基百科公有領域)

台灣駐美代表俞大㵢27日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞節目「面對全國」(Face the Nation)，針對日前川習會 中，習近平關於二戰美中聯手抗日歷史的說法，澄清當年與美國並肩作戰的合作夥伴是中華民國 而非中共政權。

俞大㵢接受主持人布瑞南(Margaret Brennan)訪問時，針對習川會提及台灣議題強調：「川普 明確表示確實提及這個(台灣)問題，但這並非討論的主要議題，事實上，在雙方發布的關於會談成果或成就的聲明中，台灣問題並未出現在任何文件中。」

至於兩國領袖提及二戰與日軍侵華史，川普提到美國飛虎隊歷史英勇行動，習近平暗示是中國共產黨在二戰作戰或共產黨對抗日軍一事，連布瑞南也不認同，俞大㵢解釋道：「共產黨政權直到1949年才成立，在二戰期間他們只是游擊隊，與日軍幾乎沒有什麼交戰，即便有，也是微乎其微。然而1949年建立中華人民共和國後數年內，他們在韓戰與美軍交戰並殺害美軍士兵，所以我們要把這一點放在正確歷史來看。」俞大㵢並重申：「川普總統說中國人和美國人在戰爭中英勇作戰，這話沒錯，但那指的是中華民國。」

台北駐美代表俞大㵢在美國媒體的專訪中表示，美國在二戰中並肩作戰的是中華民國，而非習近平。(美聯社)

俞大㵢還拿出歷史照片佐證解釋，「飛虎隊戰機使用我們的旗幟，機上有我們的國徽」、「當時每位美國飛行員出任務，飛行夾克背後繡上誓盟。戰機若遭擊落，人們可以協助他們。」

俞大㵢指出：「那是在政府並肩作戰的背景下，不是習近平(領導的政府)，但也有一種觀點認為，正因如此，中美兩國必須共同對抗新的軍國主義，這裡暗示的是日本和其他國家例如菲律賓。」同時重申：「這完全是再次扭曲事實，因為中華人民共和國才是那個真正的侵略者，正是他們在該地區、也就是亞太地區第一島鏈製造所有緊張局勢。」並強調：「中華人民共和國正企圖在美國與其夥伴盟友如日本與台灣之間製造分裂。」

至於價值140億元對台軍售案，至今尚未交付一事，俞大㵢坦言：「其實這不僅僅是一次採購或銷售，實際上『以實力求和平』是避免衝突的最佳途徑，中國不會進攻台灣的前提就是台灣必須強大。」並補充道：「換言之，我們要做好充分準備，抵禦中國的任何侵略行徑。」

最後俞大㵢重申台灣提升國防能力的立場：「我們希望分擔國防責任，在提升自身防禦能力方面承擔更多責任；為此我們增加國防預算並依需求採購武器，美國一直是我們對台軍售的主要供應方，我們希望這批武器盡快運抵到位。」

川普總統提及的飛虎隊，指的就是中華民國空軍美籍志願大隊，二戰期間在中華民國成立，由美國派遣志願軍支持抗日援華。圖為如今在中國湖南芷江保存展示的飛虎隊「血符戰袍」。（記者廖士鋒／攝影）

▼收聽一洲焦點Podcast：