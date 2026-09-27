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英美軍基地旁逮5嫌 川普：我們盯他們很久 總算逮到人了

中央社英國費爾福27日綜合外電報導
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川普總統走下空軍一號後，在芝加哥歐海爾機場對媒體發表談話。(路透)
川普總統走下空軍一號後，在芝加哥歐海爾機場對媒體發表談話。(路透)

英國反恐警察今天表示，在一個美國空軍使用的基地附近，依涉嫌「預備恐怖主義行為」罪名逮捕5名男子，正在調查該起「重大」事件。

法新社報導，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）表示，武裝員警在接獲通報3輛「可疑車輛似乎正駛向該空軍基地」後，於清晨將這群人逮捕。

美國總統川普向記者表示，這些人本來企圖在英格蘭西南部格洛斯特郡（Gloucestershire）的費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford）「造成大規模破壞」。

他說：「我們盯他們很久，總算逮到人了。」他強調美英雙方一直針對這起事件合作。

一位當地居民表示，當地民眾知道基地因「恐怖威脅」而實施封鎖。附近威爾福德村（Whelford）約85戶居民獲建議撤離，軍方出動爆裂物處理專家，檢查停在鄉間道路上的3輛大型白色廂型車。

都會區警察局指出：「反恐警方現在可以確認正在主導調查夜裡發生在格洛斯特郡費爾福皇家空軍基地附近的事件。」

電視播出的空拍畫面顯示，爆裂物處理機器人正在廂型車週邊移動，其中兩輛的後車門打開。現場設置距離400公尺的封鎖線，可以看到持槍員警守衛基地入口。警方認為事件「已經受控」。

時任首相施凱爾（Keir Starmer）3月批准美軍使用包括費爾福在內兩個英國基地，對伊朗飛彈陣地採取「防禦性」行動。

政府發言人指出，首相柏南（Andy Burnham）隨時掌握事件進展。

國防大臣斯特里廷（Wes Streeting）表示，已經與美國戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）聯繫，強調英國正「與我們美國朋友密切合作」。

被問到伊朗方面是否涉入時，他表示，目前「任何臆測都不負責任」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

US President Donald Trump speaks to memb...
US President Donald Trump speaks to members of the media after exiting Air Force One at Chicago O’Hare International Airport, in Illinois, US, September 27, 2026. REUTERS/Nathan Howard【作者：路透通訊社，日期：2026-09-27，數位典藏序號：20260927233024129】

精華 FAQ

  • 反恐警察是在英國格洛斯特郡的費爾福皇家空軍基地附近採取行動，該基地由美軍使用。警方接獲通報後，清晨逮捕5名涉嫌預備恐怖主義行為的男子。

  • 警方表示，當時有3輛可疑車輛似乎正駛向基地，現場因此啟動封鎖與爆裂物處理程序。軍警也疏散附近居民，顯示這起事件被視為高度風險的恐怖威脅。

  • 川普說這些人原本企圖在基地造成大規模破壞，並稱美英雙方已追查很久。英國官員則表示正與美方密切合作，但對是否涉及伊朗不作臆測。

川普

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