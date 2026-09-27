我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓中餐廳「習近平」遭中國人噴漆 嫌犯逃回中國

鄭麗文見習近平前先給稿？國民黨：正常幕僚工作

美施壓各國孤立伊朗 財長稱措施已見成效

中央社華盛頓27日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
財政部長貝森特。(路透)
財政部長貝森特。(路透)

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，他已派遣特使前往多地，要求各國對伊朗施加經濟壓力，並稱針對伊朗航空公司及銀行的新限制已見成效。

法新社報導，貝森特在社群平台X發文稱，「在我的指示下，團隊已被派往世界各地，與各國接觸，要求採取對抗伊朗政權的行動。這些努力正產生效果。」

貝森特指出，土耳其和阿曼已禁止伊朗私人航空公司馬漢航空（Mahan Air）的航班入境；阿拉伯聯合大公國則已禁止所有伊朗航空公司的航班。

阿聯商業中心杜拜（Dubai）是伊朗航空公司的主要目的地之一，每天有多個航班往返，當地也有龐大的伊朗社群，且與伊朗維持密切的商業往來。

貝森特也強調新的銀行限制措施。阿聯中央銀行23日禁止伊朗國家銀行（Bank Melli）在阿聯的分行與伊朗進行交易，並指控這些分行違反洗錢、反恐及防止武器擴散等法律。

土耳其上周撤銷伊朗國民銀行（Bank Mellat）的營業執照。多年以來，半民營的國民銀行一直受到西方制裁。

貝森特轉貼的「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導指出，美國財政部主管恐怖主義融資與金融犯罪的助理部長柏克（Jonathan Burke）在2週內走訪中東與歐洲，推動上述計畫，並對德黑蘭施加所謂的「經濟諾曼地登陸日」（economic D-Day）。

華爾街日報報導，美國財政部已與逾50國展開磋商。

貝森特21日表示，「所有伊朗航空公司都將在全球停飛」。

儘管如此，目前規模較小的伊朗航空公司仍持續經營國際航線，尤其是飛往中國的航線；中國拒絕因美國施壓而讓步。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他派遣特使前往多地，要求各國對伊朗採取經濟壓力措施，並推動航空與銀行限制，以削弱伊朗的國際往來能力。

  • 土耳其和阿曼已禁止馬漢航空入境，阿拉伯聯合大公國則禁止所有伊朗航空公司的航班。這些措施直接衝擊伊朗對外航線。

  • 阿聯中央銀行禁止伊朗國家銀行在阿聯的分行與伊朗交易，並指控其涉及洗錢、反恐及防止武器擴散等違規行為。

伊朗 土耳其 杜拜

上一則

美貿易代表葛里爾：28日公布美中新貿易協議內容

延伸閱讀

配合美國經濟施壓措施 阿聯禁伊朗航空公司航班入境

配合美國經濟施壓措施 阿聯禁伊朗航空公司航班入境
美收緊制裁伊朗航空業 部分國際航班被迫取消

美收緊制裁伊朗航空業 部分國際航班被迫取消
傳美期中選後恢復炸伊朗 伊朗：部分「軍方戰略能力」已藏地下

傳美期中選後恢復炸伊朗 伊朗：部分「軍方戰略能力」已藏地下
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
阿拉貝拉．庫許納(前)走在國務卿魯比歐和財政部長貝森特前方。(美聯社)

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

2026-09-26 15:41
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
中國國家主席夫人彭麗媛（右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（左）24日一起在華府參訪史密森國立亞洲藝術博物館，此處為孔雀廳，清楚可見展示許多中國的青花瓷器。（新華社）

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

2026-09-24 18:59
習近平出席國家正式場合時幾乎總是穿深色西裝，只有極少數例外；這身中山裝也顛倒了美中關係正常化歷史上最廣為人知的畫面之一。(歐新社)

習近平穿中山裝赴國宴藏訊號 WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步

2026-09-25 20:28
美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）和中國國家主席習近平（左二）及其夫人彭麗媛。美聯社

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

2026-09-25 13:10

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點
NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆

NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆
搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食

搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食
試吃好市多「拉絲起司餅」立刻搬12包 華人讚：微波2分鐘就能吃

試吃好市多「拉絲起司餅」立刻搬12包 華人讚：微波2分鐘就能吃