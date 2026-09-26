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川普證實拒伊朗停火提案 指對方「輸得一塌糊塗」

中央社華盛頓26日綜合外電報導
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川普總統在白宮草坪。(美聯社)
川普總統在白宮草坪。(美聯社)

美國總統川普（Donald Trump）今天拒絕伊朗提出的停火協議。伊朗方面表示，若協議獲採納，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）最快可在一周內恢復航運。

法新社報導，荷莫茲海峽是全球能源供應的關鍵水道，如今成為美伊衝突核心。這場已拉鋸近7個月的衝突，至今仍僵持不下。

川普在白宮外對記者說：「我拒絕他們的提案。他們想立刻開放海峽，因為他們輸得一塌糊塗。」

他說：「他們想和我們談條件，我也樂於協商。」

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）日前在紐約出席聯合國大會，結束行程返國之際接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問表示，這項提案是和最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）「協調」後提出。這段訪談節錄內容已由伊朗媒體公開。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，伊朗的計畫主張中東地區各方全面停火，包括黎巴嫩。他日前曾與川普特使魏科夫（Steve Witkoff）在紐約會面。

阿拉奇指出，這些條件與今年稍早美伊簽署的備忘錄所列內容相同，包含釋放被凍結的伊朗資產、解除對伊朗石油的制裁以及結束美國的海上封鎖。

根據協議內容，停火第7天時，伊朗將重啟荷莫茲海峽。裴澤斯基安向CBS表示，「只要美方接受，相關程序將即刻啟動。」

川普拒絕伊朗提案一事，稍早「華爾街日報」（Wall Street Journal）已率先引述未具名美國官員的話做出報導。

報導指出，川普在私下對伊朗是否願意接受他的條件抱持懷疑，並曾告訴幕僚，11月期中選舉後有可能恢復轟炸伊朗。

川普先前已表示，伊朗絕不能取得核子武器；而一名伊朗高級官員告訴路透社，即便美國接受和平協議，伊朗在核計畫上也絕不讓步。

先前的外交努力，一直未能終結這場美國與以色列今年2月28日空襲伊朗後所引爆的戰爭。

戰爭爆發後，戰事陷入「打打停停」的循環，數千人因此喪生，也進一步削弱伊朗常規軍力，並對伊朗本就疲弱的經濟造成打擊。

伊朗及其盟友則展開報復，將衝突擴大至整個區域。伊朗出動無人機與飛彈襲擊波斯灣的美國盟邦，其在葉門的「青年運動」（Houthi）盟友則將目標對準沙烏地利益。

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精華 FAQ

  • 川普在白宮外明確表示拒絕伊朗提案，並稱對方「輸得一塌糊塗」，因此急於重開荷莫茲海峽。他也說，若伊朗願意談條件，美方不排除進一步協商。

  • 伊朗主張中東各方全面停火，包括黎巴嫩，並要求釋放被凍結的伊朗資產、解除石油制裁、結束美國海上封鎖；若協議成立，第7天即可重啟荷莫茲海峽。

  • 雙方最大分歧在核計畫、制裁解除與安全保證。川普堅持伊朗不能擁核，伊朗則表示即使談和平也不會在核計畫上讓步，使外交努力至今仍無法終結衝突。

伊朗 川普 荷莫茲海峽

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