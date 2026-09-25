川習國宴播放悲慘世界名曲 曾遭中國封殺
白宮國宴上，軍樂隊為川普與習近平演唱《悲慘世界》組曲，其中《Do You Hear the People Sing?》因反抗意涵曾在中國遭封殺。
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白宮國宴上，軍樂隊為川普與習近平演唱《悲慘世界》組曲，其中《Do You Hear the People Sing?》因反抗意涵曾在中國遭封殺。
紐約郵報報導，白宮24日的國宴上，軍樂隊合唱團為川普總統與中國國家主席習近平演唱了音樂劇「悲慘世界」的曲目組曲——儘管其中一首選曲因鼓勵反抗而在中國遭到封殺限制。
當川普與這位中國「終身主席」與各式各樣的政商巨頭一同用餐時，軍樂隊邁入東廳，演奏起「你聽到人民的歌聲嗎？」(Do You Hear the People Sing?)。這首歌描繪了不滿的巴黎人民預備推翻其壓迫性政府的心情。
在香港民主派人士於2019年反北京示威期間將此曲視為非正式國歌後，中國便在網路上封殺了這首歌的傳播。
據「經濟學人」報導，中國相當於 Spotify 的「QQ音樂」以版權原因下架了「悲慘世界」專輯中的這首歌。
習近平如對演唱音樂有感到困擾，但他並未表現出來。
▲ 影片來源：X平台＠DanScavino（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
雖然隨行記者團並未進入國宴的音樂表演現場，但包括川普幕僚丹·斯卡維諾(Dan Scavino)、前DOGE發言人凱蒂·米勒(Katie Miller)以及川普長子艾瑞克在內的多位出席者，都將樂隊演奏經典曲目「只待明日」(One Day More)的片段發布到社交媒體。
一段包含了樂隊演奏「Do You Hear the People Sing ?」的更完整影片，則被上傳到了臉書專頁「Canadian Voices for Freedom」，目前尚不清楚該影片的原始來源。
川普是1987年在百老匯首演的「悲慘世界」的忠實粉絲，並將這兩首曲子作為其政治和官方活動的常態背景音樂。
在面臨刑事起訴的陰影下，川普於2022年11月在海湖莊園啟動其2024年總統大選宣戰時，著名的正是選用「Do You Hear the People Sing ?」作為登場音樂。
軍樂隊合唱團在白宮24日的國宴上，演唱了音樂劇《悲慘世界》的曲目組曲，包含《Do You Hear the People Sing?》與《One Day More》等經典歌曲。 這首歌描寫人民反抗壓迫政府的情緒，2019年香港民主派示威時曾被視為非正式國歌，因此中國曾在網路與音樂平台上限制其傳播。 當時川普與習近平及多位政商人士共進國宴，部分出席者如丹·斯卡維諾、凱蒂·米勒與艾瑞克還將演出片段上傳社群媒體擴散。
精華 FAQ
軍樂隊合唱團在白宮24日的國宴上，演唱了音樂劇《悲慘世界》的曲目組曲，包含《Do You Hear the People Sing?》與《One Day More》等經典歌曲。
這首歌描寫人民反抗壓迫政府的情緒，2019年香港民主派示威時曾被視為非正式國歌，因此中國曾在網路與音樂平台上限制其傳播。
當時川普與習近平及多位政商人士共進國宴，部分出席者如丹·斯卡維諾、凱蒂·米勒與艾瑞克還將演出片段上傳社群媒體擴散。
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