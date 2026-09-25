希望中校學童為第一夫人表演《茉莉花》是教唱的第1首歌

中國國家主席習近平夫人彭麗媛在華盛頓與川普總統夫人梅蘭妮亞聽中文學校孩子們唱歌。（美聯社）

當地時間 24 日，中國國家主席習近平 夫人彭麗媛在華盛頓與美國總統川普夫人梅蘭妮亞 （Melania Trump）一同參觀國立亞洲藝術博物館（National Museum of Asian Art）。在當天的活動中，來自希望中文學校的青少年演唱了中文歌曲《茉莉花》與《歌聲與微笑》。

希望中文學校成立於 1993 年，由當時的中國留學生與在馬里蘭大學工作的華人 共同創立，是當時華盛頓地區唯一教授漢語拼音的學校。經過 30 餘年的發展，學校如今已有 6 個校區，目前在校生約 3000 人。

「語言和文化是分不開的，中文學校希望在教授中文的過程中將中華文化傳播、分享給大家。」希望中文學校理事長、美籍華人何潔近日接受中新社記者專訪時表示。

希望中文學校孩童為第一夫人表演。（美聯社）

何潔介紹，在校生以華裔為主，也有其他不同族裔背景的學生，非華裔學生占比超過 10%。「要創造機會讓大家親自交流體驗，寫毛筆字、講成語故事、唱一首歌曲，同時，也要教育大家在不同的文化裡互相尊重、互相交流、彼此理解。」

春節寫福字、包水餃；端午節包粽子、介紹划龍舟文化；中秋節畫月餅、講嫦娥的故事……「學生們都很喜歡這些文化體驗活動，這增加了他們學習中文的興趣。」希望中文學校的中文教師、合唱團團長楊芸說。

楊芸還說，唱歌也是學生們感興趣的學習方式。「音樂與韻律是孩子學習中文最自然的方式。小孩子不懂歌詞是什麼意思，但透過韻律慢慢就會喜歡上中文，覺得很順口。」

希望中文學校今年成立了合唱團。此次在中美兩國元首夫人活動上表演的就是合唱團的成員。演出曲目《茉莉花》是中文學校課堂上會教的第一首歌；《歌聲與微笑》則是關於友誼與祝福的歌曲。

楊芸表示，學生們為此次表演做了許多準備。他們之中有華裔，也有其他族裔，都很喜歡、熟悉中國文化。

李伯青與倪子安都參加了此次在亞洲藝術博物館的表演。他們告訴記者，對於這次演出感到「既緊張又興奮」，是「一生中難得的機會」。

年僅 10 歲的華裔男孩李伯青已經可以講流利的中文。他覺得學習中文充滿樂趣，可以看中文書、看中文電視劇與電影，他最喜歡的是《西遊記》和《豬豬俠》。「過各種節日也很有趣，例如包水餃、吃月餅、吃粽子。」

13 歲的華裔女孩倪子安說，她學習中文已經 8 年了，在中文學校交到很多朋友，找到了歸屬感，也讓自己與家人更加親近。「學習中文讓我有很多感動，我未來會繼續學下去。」

何潔表示，孩子們來中文學校學習語言，帶回去分享給朋友與家人，一個家庭又可以帶到社區、社會上去。「人與人的交流才是最重要、最基礎的。中文學校在這方面可以起到美中文化民間交流的橋樑作用。」