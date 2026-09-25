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陪習近平參訪國家檔案局…比較美中歷史 川普：我很自豪

編譯茅毅／即時報導
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美國總統川普夫婦25日和中國國家主席習近平夫婦，參訪華府的美國國家檔案局。美聯社
美國總統川普夫婦25日和中國國家主席習近平夫婦，參訪華府的美國國家檔案局。美聯社

據美國第一夫人辦公室發布的新聞稿，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞25日陪同中國國家主席習近平及夫人彭麗媛至華府的美國國家檔案局，觀看凸顯美國250年國慶的重要紀錄和文件，與「美中關係歷史的重要篇章」。

該新聞稿寫道，此次參訪國家檔案局為美中深思兩國共同的歷史和展望未來提供良機。

川普夫婦及習近平夫婦25日上午先在白宮紅廳茶敘。中國官媒新華社26日報導，茶敘後，中美元首夫婦一起步入國家檔案局中央大廳，聽取對該局和主要陳列品的介紹。

習近平說，檔案承載先人智慧，蘊含對未來的啟迪；近250年美國人民追尋美國夢，在北美中國建設富強的國家與美麗家園；中國人民繼承中華民族5000年文化傳統，在實現中華民族偉大復興中國夢的新征程上不斷取得新成績；中美是兩個各具特色的國家，儘管兩國歷史文化、社會制度及發展道路不同，但兩國人民對美好生活的嚮往相通；承認且尊重彼此的不同，相互理解、相互借鑒，找到最大公約數、拉長合作清單、妥善管控分歧，兩國關係就能行穩致遠。

「今日美國報」白宮記者錢伯斯報導，四人25日上午11時54分進入國家檔案局中央大廳，隨即陸續觀看美國「獨立宣言」、美國憲法和「權利法案」。

川普對現場媒體說，「我們剛才在比較，我們（美國）的歷史有250年，這很棒，我們也為此自豪。但他們（中國）的有6000年，所以6000與250之間還是有點差別，不過，我們對自己的250年非常自豪」。

川普被媒體問到川習會面達成什麼時說，「什麼都有。我們有很棒的會面、真的很棒。對農民很棒、對大家都很棒」。對於川習這次有無討論美伊戰爭，川普答道，「我們有討論」。至於荷莫茲海峽的重新開放是否有進展，他說，「我認為，我們會有很好的成果」。

四人結束參訪後，就在國家檔案局前道別，習近平夫婦隨即驅車赴華府近郊的安德魯聯合基地，由美國政府高官送行，現場鳴放21響禮炮。

精華 FAQ

  • 四人25日參訪的是華府的美國國家檔案局，並在中央大廳聽取介紹、觀看重要陳列品。此行也被形容為讓雙方共同思考歷史與未來的機會。

  • 根據白宮記者報導，四人進入中央大廳後，依序觀看了美國的獨立宣言、憲法以及權利法案，這些都是美國建國與民主制度的重要象徵。

  • 川普表示美國歷史只有250年，但仍對此非常自豪，並拿中國6000年歷史作比較；他也說川習會談「什麼都有」，包括農民議題與美伊戰爭。

習近平 川普 華府

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