血與火的友誼、小球轉動大球…習近平講了4個友好故事

當地時間9月24日晚，川普總統和夫人梅蘭妮亞為中國國家主席習近平和夫人彭麗媛在白宮舉行歡迎國宴。這是習近平致辭。（新華社）

中美兩國遠隔重洋，但兩國人民友好交往源遠流長。當地時間 24 日晚間，美國總統川普與夫人梅蘭妮亞 （Melania Trump）於白宮 為中國國家主席習近平 與夫人彭麗媛舉行歡迎國宴。習近平主席在致辭中講述了 200 多年歷史中，中美兩國人民友好交往的四個故事。

故事一：中美開啟貿易往來

習近平主席表示，200 多年前，美國獨立伊始，便將目光投向中國，中美雙方互通有無、優勢互補，開啟了貿易往來，華盛頓總統就曾購買、收藏了大量中國瓷器。

1784 年，美國獨立後不久，美國商船「中國皇后號」滿載著商品從紐約港出發，首航中國。售完貨物後，這艘商船裝載著茶葉、絲綢、瓷器等於次年返回紐約。從此，寬廣太平洋兩岸的兩個國家建立起了貿易關係，也揭開了兩國人民友好交往的序幕。

美國首任總統華盛頓非常喜歡中國瓷器，尤其鍾愛青花瓷，曾多次透過貿易訂購餐具與茶具。如今，華盛頓的故居弗農山莊（Mount Vernon）仍保存並展出著這些中國瓷器。

故事二：血與火鍛造的友誼

習近平主席表示，80 多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者，開闢了著名的駝峰航線。抗日戰爭期間，中國軍民營救了數百名美國飛行員，付出數十萬生命的代價。這份血與火鍛造的友誼必將世代相傳。

1941 年，美國陳納德將軍組建「中國空軍美國志願援華航空隊」（飛虎隊），與中國軍民共同抗擊日本侵略者。飛虎隊參與開闢了穿越喜馬拉雅山的「駝峰航線」，為中國抗戰輸送軍需物資與人員，1000 多名中美機組人員犧牲在這條航線上。1942 年，美國空軍 16 架 B-25 轟炸機奔襲日本，由於油料不足，美軍杜立德中校（James Doolittle）等飛行員在中國棄機跳傘，中國軍民奮勇救助，在行動後付出了巨大犧牲。中美在共同抗擊侵略者的生死考驗中結下深厚情誼，歷經歲月仍被銘記與傳承。

故事三：小球轉動大球

習近平主席表示，50 多年前，中美兩國的乒乓球（桌球）外交叩開了塵封已久的交往大門。毛澤東主席與尼克森總統等老一輩政治家，以「小球轉動大球」的政治智慧，開啟了中美關係正常化的偉大進程。

1971 年 4 月，美國乒乓球代表團受邀訪華，打破了雙方隔絕對立逾 20 年的堅冰，中美關係自此開始鬆動、轉圜、恢復與發展。次年 4 月，中國乒乓球代表團回訪美國。1972 年 2 月，時任美國總統尼克森訪華，正式開啟中美關係正常化進程。

習近平主席還講到尼克森總統在訪華之行中贈送的特殊國禮——紅杉樹。尼克森以此祝願中美兩國人民的友誼像紅杉樹一樣永遠茁壯。此後，加州紅杉已在中國一些省市成功引種，成為中美友誼的象徵。

故事四：賽考斯的故事

習近平主席表示，20 多年前，一位名叫賽考斯的美國人資助中國治沙人殷玉珍種樹。不久前，這位老人回到中國，親眼看到當年的沙漠已經變成一片鬱鬱蔥蔥的森林。這個故事感動了許多中國民眾，也是中美兩國人民友好交往的範例。

1999 年，在河南洛陽任教的美國教師賽考斯在電視上看到殷玉珍治沙的故事深受觸動，籌得 5000 美元捐款。如今，用這筆捐款購買的樹苗已長成 5 萬多棵大樹。今年，賽考斯與殷玉珍實現跨洋重逢。這段跨越 20 多年的情誼，正是中美兩國人民友好交往的生動寫照，深深打動著太平洋兩岸的人們。

中美關係的故事是由人民書寫的。200 多年來，中美兩國人民共同書寫的一個又一個溫暖故事，一次次證明，中美兩個大國完全可以相互成就、造福世界。