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共和黨議員憂川普厚待習近平 質疑中國助伊朗鎖定美軍

中央社華盛頓25日綜合外電報導
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美國總統川普（右）和中國國家主席習近平。（美聯社）
美國總統川普（右）和中國國家主席習近平。（美聯社）

美國總統川普近日隆重接待中國國家主席習近平到訪華府，多位共和黨籍聯邦參議員對此表示擔憂及失望。本月稍早，伊朗被揭露曾使用中國衛星影像鎖定駐約旦美軍部隊。

「國會山莊報」（The Hill）報導，共和黨參議員昨天在閉門國安簡報會中得知，中國與伊朗持續強化軍事合作。這進一步加深他們對川普（Donald Trump）在安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）以紅毯迎接習近平的疑慮。

共和黨籍國會議員呼籲川普，應當面向習近平詢問中國向伊朗提供軍事協助的相關報導，並要求中國在貿易上做出實質讓步，尤其是在美國農產品出口方面。

阿拉斯加州共和黨籍參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）表示，以21響禮炮、紅毯及B-1轟炸機飛越上空迎接習近平，有點「太過頭了」。

共和黨參議員也質疑，川普邀請俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）參加12月邁阿密20國集團（G20）峰會一事。

德州共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）指出，鑒於美中在伊朗戰爭、台灣議題及人工智慧（AI）競賽等方面的緊張關係日益升高，他不樂見川普以如此高規格待遇歡迎習近平。

他說：「我理解接觸與外交的重要性，但邀請普亭參加G20峰會、為習近平鋪紅毯，我無法認同。」

身為參議院情報委員會成員的柯寧表示，中國、俄羅斯、伊朗與北韓「顯然」已形成一個反美「軸心」同盟。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）則指出，川普是「回報」習近平在他5月訪問北京時對他的款待。

其他共和黨籍參議員也呼籲川普，當面詢問習近平，中國與伊朗軍事合作加深一事。

猶他州共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）說：「我當然希望川普總統向習近平提起這件事，讓他知道美方對此感到失望，以及這會帶來後果。」

北達科他州共和黨籍參議員、參議院軍事委員會成員克芮麥（Kevin Cramer）指出，川普必須在國安議題上對中國展現「真正強硬」的立場，例如中伊軍事合作，以及中國如何取得敏感的F35戰機零組件。

密西西比州共和黨籍參議員、參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）本月22日表示，川普「不應邀請習近平訪問華府並給予如此隆重的禮遇」。

韋克爾還說，川普可以在豪華國宴上「詢問」習近平，中國大規模擴軍的目的，或是中國明顯支持伊朗的問題。

他提到，媒體廣泛報導中國向伊朗提供衛星影像情報，導致美軍人員喪生，他建議川普就此要求習近平給出答案。

凱利則否認中國強化了伊朗打擊美軍的能力，「正如總統所言，任何外部勢力向伊朗提供的協助，都沒有提升伊朗攻擊美國人的能力」。

然而，北卡羅來納州共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）表示，他和韋克爾及其他黨內同僚一樣，對川普盛大接待習近平感到擔憂。

提里斯說：「我們應該把這樣的高規格禮遇，留給那些沒有圖謀讓我們最終覆亡的人，而不是習近平。」

另一方面，多位美國民主黨籍聯邦參議員今天也批評，這場川習會「重排場、輕實質」，認為AI、貿易、關鍵礦產及對台軍售等議題未見明顯突破，要求川普立即落實國會已批准、總額超過150億美元對台安全援助。

精華 FAQ

  • 多位共和黨參議員認為，川普以紅毯、21響禮炮與B-1轟炸機飛越等高規格禮遇接待習近平，與中美在伊朗、台灣及AI等議題上的緊張局勢不符，顯得過度友善。

  • 簡報指出，中國與伊朗持續強化軍事合作，外界更曾揭露伊朗使用中國衛星影像鎖定駐約旦美軍，讓共和黨議員擔心北京可能間接協助伊朗對美軍施壓。

  • 多位民主黨參議員批評川習會重排場、輕實質，認為AI、貿易、關鍵礦產與對台軍售等議題沒有明顯突破，並要求川普立即落實國會已批准的逾150億美元對台安全援助。

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