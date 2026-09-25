川習參觀國家檔案館 川普：為美國250年歷史自豪

總統川普與中國國家主席習近平25日參觀國家檔案館時，在國家檔案局局長威爾遜（Bradford P. Wilson）導覽下站在《權利法案》旁。路透

美東時間12:38 AM 更新

川普、習近平 與兩位夫人25日下午前往華府市中心的國家檔案館參觀美國建國文獻，全程約10分鐘。

一行人在檔案館圓頂大廳內閱覽了《獨立宣言》、《憲法》及《權利法案》。

川普於館內向媒體簡短發表談話時表示，他與習近平剛才聊到中國擁有6000年歷史，而美國則為250年。

「但我們為我們的250年感到非常自豪，」川普說。

川普同時證實，兩國元首在會談期間確實討論了伊朗戰爭議題。

美東時間11:49 AM 更新

川普與習近平25日攜夫人於白宮 紅廳共進茶敘，期間兩人分別就中國國家主席此次華府之行發表談話。這也是習近平為期三天的訪問行程中，首次開放電視媒體聯訪採訪。

川普總統並未回答任何現場提問。

川普表示：「我們接待了兩位極為傑出的貴賓，這是一次非常棒的訪問，我們十分享受其中，同時我也認為我們取得了重大的進展。」他補充道：「我們邁出了很大的步伐，對美中兩國都非常有利。」川普隨後還指出，他相信美國農民將會「非常高興」。

習近平表示，期待在11月於中國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會以及12月於邁阿密舉行的二十國集團（G20）峰會上再次與川普總統會面。

川普特別強調，媒體對此次訪問的報導「非常公正」；然而，由於川普上周禁止三家新聞媒體進入白宮新聞發布區，導致本次訪美行程的絕大部分時間並沒有電視聯合採訪團隊進行記錄。

美東時間11:22 AM 更新

中國國家主席習近平國事訪問美國行程進入最後一天， 25日早上先在白宮與總統川普茶敘。川普和夫人梅蘭妮亞 在白宮南草坪再次迎接習近平和夫人彭麗媛，一行人隨後在白宮紅廳共進茶敘。

25日在華盛頓白宮，美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）在迎接到訪共進茶敘的中國國家主席習近平（左二）及其夫人彭麗媛時合影留念。美聯社

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茶敘後，適逢美國建國250周年，川普夫婦陪同習近平夫婦轉往國家檔案館，參觀美國建國文獻及一系列對兩國關係具有重要歷史意義的檔案。

川普夫婦25日陪同習近平夫婦前往國家檔案館參觀。路透

川普夫婦最後將在國家檔案館與習近平夫婦道別，為此次國事訪問畫上句點。

結束行程後，習近平一行將前往安德魯斯空軍基地搭乘專機啟程返回北京。

兩國元首24日已在白宮舉行會談。習近平在會上指出，中美的競爭應該是良性且有邊界的，不是你輸我贏的角鬥。他同時強調中方維護國家統一與領土完整的立場，希望美方堅持反對台獨，慎重處理台灣問題。