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曾喊消除浪費…川普政府盲目擴充移民拘留設施 浪費驚人

記者顏伶如／即時報導
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德州艾爾帕索陸軍基地附近的新建拘留營地「蒙大拿東營」也傳出驚人浪費。（美聯社檔案...
德州艾爾帕索陸軍基地附近的新建拘留營地「蒙大拿東營」也傳出驚人浪費。（美聯社檔案照）

非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)24日公布審計報告指出，川普政府迅速擴大移民拘留規模的過程當中，導致數以百萬元計的預算浪費，其中包括將近300萬元購買帳篷原本要在關達納摩灣(Guantanamo Bay)安置移民，但卻從未使用。

政府稽核處指出，川普政府原本計畫在關達納摩灣用來關押恐怖分子的監獄附近，建立能夠容納5000人的移民拘留設施。但到今年6月為止，這個地點每日拘留人數平均僅約16人。

報告指出，政府倉促購買但旋即決定賣出的7座倉庫，光是行政費用與公用事業支出就達2050萬元。

位於德州艾爾帕索陸軍基地附近的新建拘留營地「蒙大拿東營」(Camp East Montana)，從去年10月到今年3月之間，遭到浪費的多餘食物費用達710萬元。營地目標是容納5000名移民，但截至今年2月只有1600人。有兩周時間營地處於閒置狀態，但政府卻為服務花費支出1150萬元。

截至今年7月，移民和海關執法局(ICE)花費超過25億元用於購買倉庫等設施做為安置移民用途，但沒有評估長期成本。ICE花費10億元購買11座倉庫做為安置設施，但後來賣出其中7座。這7座倉庫雖然不曾使用，但用地規畫(zoning)評估、產權保險等項目損失約770萬元，水電與保全開銷也花費1280萬元。

「政府稽核處」在報告中說，川普政府為了擴大拘留設施規模，曾經做過幾項昂貴且高調的嘗試，但計畫最後作廢，導致嚴重浪費。

其中一項最初期的嘗試之一，便是在關達納摩灣海軍基地安置3萬名移民。

國防部耗資285萬元搭建能容納5000名移民的帳篷，可是帳篷不符合聯邦拘留規定的標準，因此從來不曾使用，後來計畫宣告取消。

民主黨伊利諾州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)發表聲明說，川普總統曾經承諾要消除華府的浪費、詐欺與濫用，結果大規模遣返行動卻出現令人震驚的浪費模式，政府稽核處應該展開擴大調查。

精華 FAQ

  • 審計指出，川普政府在迅速擴充移民拘留規模時，因倉促購置設施、規畫不周與後續取消計畫，造成數百萬元甚至上千萬元的預算浪費。

  • 政府原本想在關達納摩灣建立可容納5,000人的拘留設施，並花285萬元搭建帳篷，但因不符聯邦拘留標準而從未使用，最終整個計畫也被取消。

  • ICE花10億元買下11座倉庫，後來賣出7座，相關規畫與保險損失約770萬元，水電與保全再耗1280萬元；Camp East Montana也有710萬元食物浪費。

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