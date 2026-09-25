川普政府「大規模遣返」今夏低調升級 創逮捕新紀錄

一名遭遣返移民登上國土安全部租用的民航機。(美聯社檔案照)

紐約時報25日報導，川普 政府大規模遣返行動今夏低調升級，移民 和海關執法局(ICE )幾乎在悄無聲息之下完成破紀錄執法，逮捕人數激增卻沒有引發輿論強烈反彈，與先前在芝加哥、洛杉磯、明尼亞波利斯等地引發群眾抗議的高調街頭掃蕩截然不同。今年6月、7月、8月的移民執法行動大多數只被模糊的監視器或透過民眾從百葉窗、大門縫隙拍攝記下。

移民和海關執法局今夏逮捕人數創下川普第二任期以來新高，6月逮捕4萬3000人，7月4萬9000多人，8月將近5萬1000人。聯邦幹員逮捕行動出現在日常生活所有角落，包括醫院、機場、郊區學校、農村建築工地以及卡車休息站等，執法範圍從緬因州沿海城市到亞利桑納州沙漠小鎮都有，從懷俄明州廣闊平原延伸到南部邊境地帶。

自由派智庫「卡托研究所」(Cato Institute)移民研究主管比爾(David Bier)表示，由於地方合作、聯邦資金注入以及新科技工具，移民搜捕網得以變得去中心化(decentralized)，因此較少獲得關注。

從50多件逮捕行動的直擊影片、照片與法院紀錄分析可以看出，川普政府大規模遣返行動今夏升級到全國各個角落，但執法行動變得比過去更為隱密，被捕移民是在一般日常生活作息裡被聯邦幹員帶走，有人在前往足球比賽途中被拘留，有人離開主日彌撒時被拘留，還有人在夜店喝酒時被拘留，另外有人是在國家森林、投票所外遭到拘留。

學校、醫院等已經不再是受到保護的區域。相反的，醫院與學校附近如今越來越常看到聯邦幹員身影。某些逮捕行動則在法院內完成。

7月13日，兩名便衣移民幹員在達拉斯-沃斯堡國際機場(Dallas Fort Worth International Airport)登機門附近，指示航空公司工作人員廣播尋找一名準備搭機前往俄勒岡州波特蘭的旅客。這名女性乘客前來櫃台時便被幹員一左一右包夾帶走，女子在停車場被戴上手銬，押入一部無標識車輛。ICE幹員對航空公司說，女子遭拘留是因為簽證逾期居留。

39歲厄瓜多婦人葛瑞絲‧卡萊羅(Grace Calero)與19歲女兒朱莉安娜·卡里爾(Giulianna Carriel)8月20日在奧蘭多南部發生車禍，送醫之後正在接受治療時，聯邦幹員便進入急診病房詢問移民身份。幾個小時後，五名警察進來逮捕卡萊羅，母女倆人已被遣返回到原籍國。