川習白宮會談結束 未回應是否談到台灣

美國總統川普（右）24日在白宮迎接來訪的中國國家主席習近平（左）。路透

美國總統川普 今天在白宮 迎接來訪的中國國家主席習近平 並舉行雙邊會談。川普會後表示，雙方進行「一場很棒的會議」。對於媒體問及會中是否討論台灣、人工智慧（AI）等議題，川、習兩人都未回應。

習近平與夫人彭麗媛昨天飛抵美國展開國是訪問，川普（Donald Trump）及第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今早在白宮迎接習近平夫婦並舉行國是訪問抵達儀式，川習隨後進行閉門會談。

中國官媒新華社報導，習近平在會談上強調，中方「維護國家統一和領土完整的立場很清楚」，希望美方堅持反對「台獨」，「慎重處理台灣問題」，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定基礎。

根據白宮媒體團提供資訊，川習會談結束後，川普帶著習近平參觀白宮新落成的直升機停機坪，還帶他登上美國總統的直升機專機「陸戰隊一號」（Marine One）參觀。

對於在場媒體詢問，會談是否討論台灣、人工智慧及遭監禁的香港壹傳媒集團創辦人黎智英等議題，川普並未回答。

川普說：「我們進行了一場很棒的會議。」

川普隨後目送習近平搭車離開白宮，習近平也未回應媒體有關台灣的提問。

這是習近平時隔11年，再度赴美進行國是訪問，也是川、習兩人繼5月北京峰會後，今年第二度會面。川普和梅蘭妮亞今晚將在白宮舉行國宴，歡迎習近平一行人。