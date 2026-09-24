川普突交代「1句話」梅蘭妮亞與彭麗媛聊拜倫：一直長高

美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（路透）

川普 總統（Donald Trump）23日在馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）親自迎接中國國家主席習近平 與夫人彭麗媛。4人沿著紅毯步行期間，川普似乎曾向第一夫人梅蘭妮亞 （Melania Trump）交代一件事，兩人的互動也引發外界關注。

據鏡報（The Mirror）報導，唇語專家希克林（Nicola Hickling）分析現場畫面後指出，川普當時疑似對梅蘭妮亞說，「我需要妳走在我後面。」

梅蘭妮亞則似乎回應，「我會和麗媛一起走。」

4人隨後一同走過紅毯，沿途有美方武裝警衛護衛。期間，彭麗媛詢問梅蘭妮亞，她的兒子拜倫（Barron Trump）近況如何。不過，希克林表示，她無法辨識梅蘭妮亞對這個問題最初的回應。

根據希克林的唇語判讀，彭麗媛接著似乎說，「他好高。」

梅蘭妮亞則回應，「是的，他很高。他一直長高，停不下來。」

當4人走到紅毯末端附近時，川普加入兩人的談話，詢問她們是否聽得到現場樂隊演奏。

彭麗媛回答，「非常棒。」

習近平則稱讚樂隊「很美」。

根據希克林的判讀，梅蘭妮亞隨後還向彭麗媛談起隔天的行程，並表達期待。

她疑似對彭麗媛說，「我很期待明天和妳一起度過。」

接著她又表示，「我們會度過美好的一天。我們準備了一個驚喜給妳，妳會喜歡的。」

習近平隨後以中文說了些話，川普透過翻譯回應，「我明白。我知道妳很欣賞。」

習近平再次以中文發言後，川普則回應，「我們之間有非常特別的東西。」

不過，這段兩國元首夫妻之間的互動，也在社群媒體引發討論。部分網友將焦點放在川普親自迎接習近平，以及現場鋪設紅毯的安排。

川普與梅蘭妮亞23日親自現身安德魯聯合基地，並鋪設紅毯迎接習近平與彭麗媛。報導指出，川普夫婦此舉打破過去的接待慣例，可能是希望比照習近平今年5月接待川普訪問時所展現的隆重禮遇。

然而，這項安排也引發社群媒體熱議。

有網友在X平台發文表示，「川普親自在停機坪迎接習近平。」

另有人留言稱，「一個人是獨裁者，一個人是想成為獨裁者的人。」

獨立記者亞倫魯帕爾（Aaron Rupar）也在X發文表示，「現在真的發生了，川普政府此刻真的在為習近平主席鋪紅毯。」

還有網友留言表示，對此感到「尷尬和羞愧」。

另有人批評川普「喜歡他的共產主義朋友」，並稱「只有普亭和習近平能享有紅毯待遇」。

這一幕也讓人聯想到川普2025年8月在阿拉斯加與俄羅斯總統普亭會面時的場景。當時川普同樣在停機坪等候普亭下機，兩人握手後一同搭乘總統座車離開。