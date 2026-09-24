我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平希望美堅持反台獨 慎重處理台灣問題

日男乒贏中亞運奪金 張本智和：沒想到打敗王楚欽

習近平相隔11年再訪白宮 專家：過往承諾將受檢視

中央社台北24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左），24日在白宮準備至橢圓形辦公室舉行...
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左），24日在白宮準備至橢圓形辦公室舉行雙邊會談前，漫步於柱廊。歐新社

中國國家主席習近平美東時間24日再次造訪白宮，距離2015年與時任美國總統歐巴馬在玫瑰花園舉行聯合記者會已相隔11年。熟悉國際事務專家今天表示，習近平當年曾公開宣稱，中國在南沙群島的相關建設「無意搞軍事化」，但此後南海軍事部署持續增加；此次重返白宮，過往承諾與後續發展也成為外界觀察的重要指標。

熟悉國際事務專家指出，2015年9月25日，習近平與時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）在白宮玫瑰花園舉行聯合記者會。當時中國正加快在南海島礁進行大規模填海造陸工程，引發周邊國家與美方高度關切。

專家表示，面對國際社會對南海情勢的疑慮，習近平當時公開宣稱，「中國在南沙群島的有關建設活動不針對、不影響任何國家，也無意搞軍事化」，一度被外界視為北京就南海情勢釋出的緩和訊號。

不過專家指出，自2015年以來，北京非但沒有停止軍事擴張，反而將美濟礁、渚碧礁、永暑礁等原本的低潮高地與暗礁，一步步「吹填」造成具備完整軍事功能的防衛堡壘。島礁上相繼鋪設長達數千公尺的軍用跑道，建起密布的高規格機庫、深水碼頭與雷達站，並常態化部署防空飛彈與反艦巡航飛彈，實質將南海步步推進至「內海化」與「基地化」。

專家表示，近年中國人民解放軍並以南海人工島礁作為前線支點，在南海及周邊海空域增加活動，包括中國海警以水砲對付菲律賓補給船隻，以及中國軍機與美國、澳洲軍機發生近距離接觸等事件；與此同時，中國軍艦、軍機在台灣周邊活動也日益頻繁，南海及台海安全情勢持續受到國際關注。

這名專家指出，美東時間24日，習近平再次踏上白宮玫瑰花園，接受美方的歡迎禮遇。無論習近平此次造訪帶著何種緩和外交姿態、許下何種新承諾，對於關切全球安全與印太穩定的國際社會而言，過往的歷史教訓依然歷歷在目。

這名專家表示，2015年的玫瑰花園承諾，從根本上重塑了美方對北京外交信譽的評估基準。這段歷史深刻說明外交場合的語言包裝與地緣政治實質作為之間，是如何有著巨大的鴻溝。當習近平再次站在同一個場合，無論他這次攜帶何種姿態而來，任何不健忘的人都難以將這些承諾照單全收，11年前後的強烈對比，早給華府和世界敲響警鐘。

精華 FAQ

  • 因為他在2015年曾於白宮公開表示南沙建設無意軍事化，但之後中國在南海持續擴軍，形成明顯對比，因此這次訪問被視為檢驗其外交信譽的時刻。

  • 他當時與歐巴馬在玫瑰花園舉行聯合記者會，公開宣稱中國在南沙群島的有關建設活動不針對任何國家，也無意搞軍事化，被外界解讀為緩和訊號。

  • 文中提到中國在美濟礁、渚碧礁、永暑礁等島礁進行吹填與軍事化建設，部署跑道、機庫、碼頭與飛彈，並在海警、軍機與周邊國家互動中頻頻引發緊張。

習近平 歐巴馬 白宮

上一則

習近平抵達白宮 抗議者湧華府示威

下一則

習近平：把中美建設性戰略穩定關係從願景轉化為行動

延伸閱讀

川普高規迎習近平 貿易休兵延長 專家：北京拿到想要的

川普高規迎習近平 貿易休兵延長 專家：北京拿到想要的
習近平專機啟程訪美 從台灣到AI 川習會6關鍵議題一次看

習近平專機啟程訪美 從台灣到AI 川習會6關鍵議題一次看
WSJ：習近平要求21響禮炮「最高規格禮遇」川普點頭有策略考量

WSJ：習近平要求21響禮炮「最高規格禮遇」川普點頭有策略考量
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
中國國家主席習近平（左）攜夫人彭麗媛抵達華府，展開為期3天的國是訪問。(歐新社)

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

2026-09-23 18:34
中國國家主席習近平與夫人抵達美國，川普總統與第一夫人梅蘭妮亞親自迎接。 (路透)

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

2026-09-23 18:26
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04
美國將中國、俄羅斯、伊朗、阿富汗等移民遣返到哥斯大黎加。(美聯社檔案照)

華郵揭秘：川普砸4.1億 這些「第三國」收了美遣返專機

2026-09-21 09:04
川普總統(右)偕夫人梅蘭妮亞(左二)在白宮歡迎中國國家主席習近平(右二)及夫人彭麗媛到訪。(美聯社)，

川普：中國記者發言須習近平同意 最友善

2026-09-24 12:23

超人氣

更多 >
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎