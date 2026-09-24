傳中企高層自行抵華府 可能參與白宮國宴

習近平伉儷抵達白宮，彭麗媛下車。(美聯社)

南華早報24日獨家引述消息人士報導，中國企業高層此次並未與習近平官方代表團一同來美，而是自行前往華府 ，這與美國總統川普今年5月訪中時有眾多美國企業家隨行不同。目前這些企業家仍等待通知是否能出席白宮國宴 。

多名知情人士說，一小批持有美國簽證的中國企業高層已抵達華府。兩名消息人士說，其能否參與國事訪問行程，部分取決於美國財長貝森特與中國國國務院副總理何立峰之間的會談。

貝森特於23日會談後宣布，雙方同意將去年10月川習於南韓釜山達成的貿易休戰協議延長兩個月至明年1月10日。兩名消息人士稱，這項延長為中企執行長出席國宴與其他活動留下空間。

但一名消息人士稱，這些中國企業家出席，最終可能僅為了「場面」而不具實質意義。由於企業家代表團規模不大，不太可能產生北京原先期盼的軟實力效果，且部分企業執行長可能趁此表達對美方限制投資的不滿，讓出席活動只是形式。

一名知情人士說，川普的優先事項還是促成美中投資委員會，企業家出席國宴屬於「較低層級事項」。

但對北京而言，場面依舊重要。一名消息人士說，中國企業家出席國宴，有助於平衡美國科技業高層的出席陣容，並展現中國自身的企業與科技實力。中國認為，企業領袖參加國宴與其他活動，能傳達世界兩大經濟體緊密交織的訊息。

一名消息人士說，目前被點名可能出席人選包括阿里巴巴、小米、寧德時代及比亞迪企業高層；另一消息人士說，備選人員可能從中國電動車企業中挑選，這些企業最積極尋求在美投資。

一名消息人士稱，若中國企業家無法出席國宴，部分在中國擁有大量商業利益的美企領袖可能私下接待中國同行。另一名知情人士說，白宮國宴會場僅能容納100名賓客，中方僅有30個名額，若中國企業領袖無法出席，美方將邀請更多美國賓客填補空缺。

一名消息人士說，雙方在投資委員會無法達成共識，特別是涉及中企投資案；另一人則稱溝通不足與對互惠原則的解讀不同，讓計畫出軌。