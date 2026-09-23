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AI競賽輸不得…美中將談護欄與熱線 而非放緩

中央社華盛頓23日綜合外電報導
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（路透）
（路透）

美國總統川普即將與來訪的中國國家主席習近平峰會，預料雙方將磋商從貿易到台灣等一系列棘手議題。目前一個雙方可能有所共識的點應是：在AI領域，誰都擔不起踩煞車代價。

美國人工智慧（AI）新貴Anthropic公司的研究員本月初拋出AI可能2030年之前毀滅人類後，包括公司執行長阿莫戴（Dario Amodei）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、xAI創辦人馬斯克（Elon Musk）及Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）等AI巨頭紛紛發聲，認有必要限制AI發展速度。

川普則持相反看法，甚至稱「AI將接管世界」的說法是騙局；輝達執行長黃仁勳也認為AI可受安全管理，主張不需要新的監管規範，並覺得「末日論」被過度炒作。

美國財經新聞網CNBC報導，在川習24日峰會前，美國財長貝森特（Scott Bessent）上周末與中國國務院副總理何立峰討論重啟「美中人工智慧對話」的前景，其中包括建立一條處理「涉及國家安全層級」事件的溝通管道。

戰略暨國際研究中心（CSIS）渥華尼人工智慧中心（Wadhwani AI Center）主任梅塔（Aalok Mehta）告訴CNBC，美中最有可能達成共識的部分，是針對先進模型制定AI安全的共同定義與架構，以及建立討論突發事件的緊急溝通機制。

外交關係協會（CFR）中國與新興科技高級研究員麥蓋爾（Chris McGuire）告訴CNBC，幾可確定雙方不可能達成放緩AI發展速度的協議，但若能針對國安相關事件建立溝通管道，會是正面的一步。

儘管美國祭出各項限制，但有消息指一些中國企業仍能透過東南亞的資料中心，遠端獲取高端晶片的算力。

大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心資深主任哈特（Melanie Hart）表示，雖然美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）稱晶片管制並未列入上周末美中會議的議程，但中國仍可能極力爭取鬆綁。

她說：「中國正要求美方接納中國的AI模型，並放寬美國對中國取得晶片的限制。」

彭博（Bloomberg News）一篇分析認為，當矽谷還在爭論AI毀滅人類的風險時，華府與北京似乎更擔心全球科技主導權，兩國都沒有顯示出放緩AI發展的意圖。

華府非營利智庫「歐洲政策分析中心」（CEPA）科技政策計畫高級研究員、前美國情報分析員羅斯騰（Elly Rostoum）表示，雙方都不想放慢發展速度，但美中都明白問題嚴重到必須展開對話，相關企業也必須對話。

分析稱美中都希望繼續推動AI發展，意味24日的川習會在AI議題上更可能是制定範圍明確的安全防護措施，而不是限制AI發展速度；與此同時，雙方也正試探性地尋求在關鍵風險上建立共識。

為縮小與美國的差距，中國已將開放權重AI視為在國內追趕美國、並擴大海外影響力的一項策略。

深度求索（DeepSeek）的R1和月之暗面（Moonshot）的Kimi K3等嶄露頭角的模型，都可以由全球開發者下載並進行調整，讓中國各AI實驗室得以相互借鑑成果，並在有限的運算資源下進一步提升模型效能。這些模型也因此在海外贏得支持，有助於讓中國軟體融入各種工作流程和產品，為日後商業化鋪路。

智譜（Z.ai）協助馬來西亞建立主權AI基礎設施；沙烏地阿拉伯政府支持的Humain則委託中國新創公司稀宇科技（MiniMax Group），利用後者的開放模型打造國家級AI平台。

中國的開放權重模型之所以受歡迎，主要結合成本、彈性和效能等優勢，但卻威脅到採閉源模型的美國主要AI公司向客戶收取專有模型使用費。這可能導致美國進一步加強出口管制，藉此限制中國取得維持AI競爭力所需的運算資源。

精華 FAQ

  • 報導指出，雙方最可能形成共識的不是限制AI速度，而是建立安全防護框架、共同定義高階模型的風險，以及針對國安事件設置緊急溝通管道。

  • 因為兩國都視AI為科技與國安競爭的核心，誰都不願在速度上讓步。文章引述分析稱，雙方雖然擔心風險，但更重視維持全球科技主導權。

  • 中國透過可下載、可調整的開放模型擴大海外影響力，也讓本土實驗室能共享成果、提升效率；但這些模型的流行，可能削弱美國閉源業者的商業模式。

OpenAI 川普 習近平

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