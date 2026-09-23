我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗總統聯大演說斥美恐怖主義 表明絕不低頭

退休後搬到「免稅天堂」？這一因素才是考量關鍵

川習會談什麼？美智庫專家：雙方互不信任 突破可能性低

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普表示，今年5月他訪問中國時，習近平曾就美國對台軍售向他施壓。川普後來更把一項...
川普表示，今年5月他訪問中國時，習近平曾就美國對台軍售向他施壓。川普後來更把一項金額最高達140億美元、尚待處理的對台軍售案形容為「談判籌碼」。(美聯社)

川習會登場在即，美國智庫專家甘思德預期，最可能的成果是延長去年釜山峰會達成的貿易休戰，但難以扭轉美中整體僵局。而中國已在防範美國可能重新升級局勢，以及在台灣兩岸問題上取得一些進展，美國今年內恐難迫使中國在重大問題上讓步。

ABC中文網報導，美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）美中經濟關係專家甘思德（Scott Kennedy）表示，最有可能出現的結果，是延長雙方於2025年10月釜山峰會達成、原定於11月10日到期的貿易休戰協議。

他預期，雙方可能會就一些具體商品達成協議，例如農產品和波音飛機，從而進一步落實川普今年5月訪問北京期間作出的承諾。但這不會改變中美之間更廣泛的僵持局面，而且目前這種局面對北京更為有利。

甘思德表示，川普實際上已經在今年5月讓步，同意減少對台軍售，這使華盛頓處於不利地位，「中國已經得到它所尋求的最重要的一些東西：防範美國可能重新升級局勢，以及在台灣兩岸問題上取得一些進展」，在今年剩餘時間裡，美國不太可能在任何重大問題上迫使中國作出重大讓步。

亞洲協會美中關係中心主任夏偉分析，由於川普和習近平存在根深蒂固的互不信任，實現突破的可能性很低。兩人沒有太多能夠達成共識的共同基礎。習近平不會輕易接受任何一位美國總統提出的東西，因為他對美方的意圖持懷疑態度。

夏偉也提到，習近平不太可能作出妥協，因為他「擔心讓步可能被視為一種軟弱」。

復旦大學教授韋宗友認為，中國採取的穩定、非對抗性策略，正在對北京產生有利效果，「中國經過幾十年的發展，已經也有這樣的自信了」，「這向美方表明，中美兩國都是大國，不可能說通過打壓阻止中國的發展」。

精華 FAQ

  • 美國智庫專家認為，最可能的結果是延長2025年10月釜山峰會達成的貿易休戰協議，並可能就農產品、波音飛機等具體項目進一步敲定安排。

  • 因為川普與習近平之間存在根深蒂固的互不信任，雙方缺乏足夠共同基礎；習近平也擔心妥協會被視為軟弱，因此不易在重大議題上讓步。

  • 專家指出，中國已獲得防範美國重新升級局勢與在台灣議題上取得進展等成果，整體僵局目前更有利於北京，美國今年內也難迫使中國在重大問題上退讓。

川習會

上一則

美中都喊要AI安全 但誰也不願踩煞車

延伸閱讀

路透分析：美中情勢此消彼長 川普落居下風 習近平不急讓步

路透分析：美中情勢此消彼長 川普落居下風 習近平不急讓步
川習會政治現實落差 紐時：川普有2顧慮 習近平占盡優勢

川習會政治現實落差 紐時：川普有2顧慮 習近平占盡優勢
習近平專機啟程訪美 從台灣到AI 川習會6關鍵議題一次看

習近平專機啟程訪美 從台灣到AI 川習會6關鍵議題一次看
川習會台灣議題受矚 學者分析「3觀察指標」

川習會台灣議題受矚 學者分析「3觀察指標」

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克5月中旬隨川總統普訪問北京，並獲邀出席晚宴。（美聯社）

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

2026-09-17 01:32
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美軍波音E-3「哨兵」空中預警管制機受損。（路透）

伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

2026-09-15 20:50
美國將中國、俄羅斯、伊朗、阿富汗等移民遣返到哥斯大黎加。(美聯社檔案照)

華郵揭秘：川普砸4.1億 這些「第三國」收了美遣返專機

2026-09-21 09:04
財政部長貝森特。(歐新社)

貝森特：美債殖利率上揚是全球問題造成 周末將會何立峰

2026-09-15 13:19

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜
阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對