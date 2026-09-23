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美中都喊要AI安全 但誰也不願踩煞車

編譯易起宇／綜合外電
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川習二會預料將討論有關AI安全的議題，但美中雙方顯然都不願在AI發展上減速。路透
川習二會預料將討論有關AI安全的議題，但美中雙方顯然都不願在AI發展上減速。路透

川習會即將在本周登場，並針對從貿易到台灣等一系列棘手問題展開磋商。但有一點雙方應該都會同意，那就是在人工智慧（AI）領域，誰都無法放慢腳步。

彭博資訊報導，當矽谷在討論AI毀滅人類的可能性時，華府和北京似乎更在意全球科技霸權的歸屬。兩國均未顯露想要放慢AI發展的意圖；在Anthropic共同創辦人阿莫戴發表聲明，警告放任AI發展的危險後，此一討論再度升溫。

川普幾乎立刻駁斥了對減速的呼籲，稱其為「騙局」，並誓言要維持美國的領導地位。北京方面則認為幾乎沒有理由減速，部分原因是其在AI領域已落後於美國（雖然差距正在縮小），且美國限制了輝達先進晶片的供應。

這個美中共同的渴望顯示，24日的峰會更有可能會就AI發展訂出更明確的防護欄，而非限制其發展速度，即便雙方正就關鍵風險嘗試建立共識。

美國財長貝森特表示，他20日在紐約與中國官員開會時，已提議兩國為AI突發事件建立緊急熱線，並討論了對話機制。

對AI風險的關注也顯示，這場長期以來以美國限制中國取得先進晶片為主的競爭關係，正在轉變。出口管制仍是雙邊緊張的主要來源，且仍可能會在習近平訪美期間出現。

中國並非完全忽視這項科技的風險。The Information本周報導，中國網路監管機關正在調查月之暗面和Deep Seek可能存在的資料外流事件，凸顯北京對此產業加強監管的決心，尤其是在敏感內容方面。

但任何就這些領域達成的協議，都必須克服雙方對於彼此是否真心打算處理安全問題的深度不信任。

顧問公司亞洲集團合夥人陳澍（George Chen）表示，「由於互信度低，兩國合作仍然有限」，北京仍然認為華府試圖壓制中國在AI和其他新興科技方面的崛起，這種想法將影響未來合作的步伐和範圍。

精華 FAQ

  • 報導指出，美中兩國都公開強調AI安全重要，但實際上都不願放慢發展腳步，反而更在意在全球科技競爭中保持領先，顯示安全與競爭並行。

  • 文章認為，24日峰會較可能聚焦建立AI防護欄，例如危機時的緊急熱線與對話機制，而不是要求任何一方降低AI研發速度，以降低突發風險。

  • 主要阻礙是雙方互信不足，北京懷疑華府想壓制中國新興科技崛起，華府則持續以晶片管制施壓；再加上彼此都擔心對方未真心處理安全問題。

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