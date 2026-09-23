俄富豪出資婚宴派對 共和黨參議員匡希恆促傳喚川普長子

小川普(左)與他的新婚妻子貝蒂娜。(美聯社)

川普 總統長子小川普 (Donald Trump Jr.)今年5月梅開二度，在巴哈馬私人島嶼舉辦豪華婚禮傳出幕後贊助金主是俄羅斯富豪。共和黨 猶他州聯邦參議員匡希恆(John Curtis)22日致函參議院司法委員會，要求傳喚小川普接受調查，說明是否利用父親身為總統的管道謀取私人利益。紐約時報分析，就在匡希恆呼籲調查小川普的同時，越來越多共和黨人在期中選舉來臨之前，對於切割川普變得越來越大膽。

根據非營利新聞組織ProPublica報導，與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)關係密切的國際拳擊協會(International Boxing Association)主席、俄羅斯富豪克列姆列夫(Umar Kremlev)，為小川普婚禮的租用私人小島、煙火表演等花費數十萬元。川普並未出席這場婚禮。

紐約時報分析，參院司法委員會在共和黨主導之下，對小川普發出傳票的機率極低。參院共和黨團高層並未透露是否傳喚小川普，但匡希恆的要求標誌著共和黨國會議員勇於挑戰川普的罕見舉動。

川普先前表示，小川普將會償還俄羅斯商人克列姆列夫贈送的「結婚禮物」(wedding gift)。

匡希恆則在社群媒體發文寫道：「烤麵包機才叫結婚禮物。私人島嶼派對由跟普亭有關的寡頭埋單則是另一回事。」

匡希恆同時指出：「共和黨人在調查前總統拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)時，把傳票機器拚命用到差點壞掉，我們現在不該把機器電源給拔掉。」

杭特‧拜登多年來面臨國會調查，共和黨國會議員把調查重點聚焦在杭特‧拜登是否利用父親關係謀取海外事業交易。杭特‧拜登則駁斥圖利指控。

匡希恆在寫給參院司法委員的三頁信中，要求國會應該再次調查杭特‧拜登。他表示，司法委員會應該仔細調查外國勢力接觸第一家庭的管道，深入了解這些關係是否產生實質或觀感上的優惠待遇。

對於匡希恆的調查要求，杭特‧拜登回應表示：「放馬過來。」

參院司法委員會主席葛拉斯理(Chuck Grassley)則表示，認真看待匡希恆的要求，但處理需要時間，目前無法答覆何時將舉行聽證會。