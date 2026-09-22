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川普：解決俄烏戰爭速度比想像快 必要時加大經濟施壓

中央社華盛頓22日專電
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川普總統22日在紐約會晤烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）
川普總統22日在紐約會晤烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

俄烏戰爭持續超過4年半，美國總統川普今天在聯合國大會發表演說表示，美國正和俄羅斯烏克蘭的領導人合作，一定會解決，且「發生的速度會比想像還快」。他還說，已將一項俄羅斯制裁法案簽署成法，若有必要，將會動用這項法律。

川普（Donald Trump）今天在紐約聯合國總部舉行的聯合國大會發表演說，談及伊朗、俄烏戰爭、格陵蘭及人工智慧（AI）等多項議題。

關於俄烏戰爭，他表示，美國正與俄羅斯、烏克蘭的領導人緊密合作，一定會解決這件事，「我想，這發生的速度會比人們想像的還快」。

川普指出，美國持續尋求結束俄羅斯與烏克蘭之間「這場災難性的戰爭」。

他還說，上週將一項制裁俄羅斯的法案簽署成法，向已故聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）致敬。這項法案賦予他開徵關稅的權力，若有必要，他將動用。

他強調：「是時候停止殺戮了。」

川普稍早被媒體問及要傳達給俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的訊息，他回應說，「解決這場戰爭」。

在華府推動俄羅斯與烏克蘭政府再次展開直接和平談判之際，川普預計今天稍晚在聯大場邊與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行雙邊會。

「2026年林賽·O·葛蘭姆制裁俄羅斯與伊朗法案」（Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026）目的在於針對俄羅斯全面入侵烏克蘭加大經濟施壓，獲美國國會兩院通過後，上週送交川普簽署成法。

外電報導，這項法案針對俄羅斯的能源與國防產業，以及規避現有制裁的「影子船隊」油輪。此案曾遭遇阻力，原因是法案同時授權川普對中國與印度等國家加徵高額關稅，以降低他們對俄羅斯石油與天然氣的依賴，同時擴大對伊朗的制裁。

精華 FAQ

  • 他表示，美國正與俄羅斯和烏克蘭領導人密切合作，並強調這場戰爭一定會被解決，而且速度會比外界預期更快，目標是盡快停止殺戮。

  • 這項法案已由他簽署成法，內容針對俄羅斯能源、國防產業及規避制裁的影子船隊，並授權他在必要時以關稅等手段加大經濟施壓。

  • 因為法案同時授權川普對中國、印度等國加徵高額關稅，藉此降低它們對俄羅斯石油與天然氣的依賴，進一步削弱俄方戰爭資源。

川普 烏克蘭 俄羅斯

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