高市早苗紐約會川普 美中峰會前協調認知
日本首相高市早苗今天在紐約與美國總統川普舉行會談，這也是兩人自今年3月華府會談後，時隔半年再度面對面會晤。
由於美中領袖會談預計24日登場，雙方也針對中國及亞洲安全情勢交換意見。
▲ 影片來源：X平台@WhiteHouse（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
FNN報導，川普在會談一開始表示，能夠在紐約與日本首相同席「感到非常榮幸」，並透露自己一直關注高市的支持率。
他稱讚高市取得「非常出色的成績」，並表示高市未來將以極為優秀的日本首相「在歷史上留名」，同時以「強悍、聰明」（tough and smart）形容高市。
高市則強調，在亞洲安全保障環境日益嚴峻之際，兩人在聯合國總部舉行領袖會談，本身就具有向國際社會展現日美同盟緊密關係的意義。
除了安全議題之外，高市也提到人工智慧（AI）、半導體及關鍵礦物等領域，強調日美正在持續推進經濟安全保障合作。
高市同時向川普說明日前日本內閣改組情況。她表示，這次改組幅度相當大，18名閣員中有10人更換，但向美方強調，美國政府主要對口的日方官員均獲留任。
高市並點名外務大臣茂木敏充、財務大臣片山皋月、經濟產業大臣赤澤亮正及防衛大臣小泉進次郎，表示希望今後進一步深化日美政策負責人之間的關係，持續鞏固日美同盟。
高市早苗是在紐約與美國總統川普舉行會談，地點為聯合國總部期間。這是兩人自今年3月華府會談後，時隔半年再度面對面會晤。 因為美中領袖會談預計24日登場，日美雙方先交換對中國及亞洲安全情勢的看法，藉此在峰會前協調彼此認知，也凸顯日美在區域安全上的共同立場。 高市向川普說明內閣改組情況，表示18名閣員中有10人更換，但美方主要對口官員都獲留任；同時提到AI、半導體、關鍵礦物等領域，盼持續深化日美經濟安全合作。
精華 FAQ
高市早苗是在紐約與美國總統川普舉行會談，地點為聯合國總部期間。這是兩人自今年3月華府會談後，時隔半年再度面對面會晤。
因為美中領袖會談預計24日登場，日美雙方先交換對中國及亞洲安全情勢的看法，藉此在峰會前協調彼此認知，也凸顯日美在區域安全上的共同立場。
高市向川普說明內閣改組情況，表示18名閣員中有10人更換，但美方主要對口官員都獲留任；同時提到AI、半導體、關鍵礦物等領域，盼持續深化日美經濟安全合作。
上一則