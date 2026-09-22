川普向曼達尼突拋「白宮邀請」：來看看我是怎麼工作的

川普總統與紐約市長曼達尼（右）。（美聯社）

據紐約郵報報導，川普 總統日前與紐約市長曼達尼 （Zohran Mamdani）在市長官邸瑰西園（Gracie Mansion）會面。據唇語專家弗里曼（Jeremy Freeman）解讀，川普當時邀請曼達尼前往白宮 ，並對他說，「來看看我是怎麼工作的。」

根據唇語解讀，川普對曼達尼表示，「我會照顧你，你照顧好紐約人。我們可以一起讓事情運作起來。我想支持你，幫助我。跟我一起到白宮來，看看我是怎麼工作的。」

川普也對曼達尼說，「我要說的是，我們會照顧你。就像我說的，你做得很好。」

兩人這次會面歷時約90分鐘，討論議題包括移民問題，以及曼達尼正尋求聯邦政府協助的皇后區住宅開發計畫。川普也在會談中分享了自己對瑰西園的回憶。

曼達尼是一名社會主義者，而川普則是保守派共和黨人。兩人今年2月在白宮會面後，逐漸建立起一段不同尋常的互動關係。當時川普曾對記者表示，「我覺得他是個好人。」

曼達尼事後則將這次會面形容為「一次富有成效的會議」。

在周一於紐約再次會面時，川普也再次對曼達尼表示肯定。他當著記者的面說：「我曾經和許多不同的市長打過交道，我說過，有些非常優秀，有些則沒那麼優秀。」

川普還說，「所以，希望你會成為一位很棒的市長。我將能夠說你會成為一位很棒的市長，而你目前已經有了一個很好的開始。」

截至周二，白宮尚未立即回應媒體的置評請求。