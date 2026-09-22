我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普向曼達尼突拋白宮邀請：看我是怎麼工作的

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

川普向曼達尼突拋「白宮邀請」：來看看我是怎麼工作的

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統與紐約市長曼達尼（右）。（美聯社）
川普總統與紐約市長曼達尼（右）。（美聯社）

據紐約郵報報導，川普總統日前與紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）在市長官邸瑰西園（Gracie Mansion）會面。據唇語專家弗里曼（Jeremy Freeman）解讀，川普當時邀請曼達尼前往白宮，並對他說，「來看看我是怎麼工作的。」

根據唇語解讀，川普對曼達尼表示，「我會照顧你，你照顧好紐約人。我們可以一起讓事情運作起來。我想支持你，幫助我。跟我一起到白宮來，看看我是怎麼工作的。」

川普也對曼達尼說，「我要說的是，我們會照顧你。就像我說的，你做得很好。」

兩人這次會面歷時約90分鐘，討論議題包括移民問題，以及曼達尼正尋求聯邦政府協助的皇后區住宅開發計畫。川普也在會談中分享了自己對瑰西園的回憶。

曼達尼是一名社會主義者，而川普則是保守派共和黨人。兩人今年2月在白宮會面後，逐漸建立起一段不同尋常的互動關係。當時川普曾對記者表示，「我覺得他是個好人。」

曼達尼事後則將這次會面形容為「一次富有成效的會議」。

在周一於紐約再次會面時，川普也再次對曼達尼表示肯定。他當著記者的面說：「我曾經和許多不同的市長打過交道，我說過，有些非常優秀，有些則沒那麼優秀。」

川普還說，「所以，希望你會成為一位很棒的市長。我將能夠說你會成為一位很棒的市長，而你目前已經有了一個很好的開始。」

截至周二，白宮尚未立即回應媒體的置評請求。

精華 FAQ

  • 依據唇語專家解讀，川普邀請曼達尼到白宮，並表示「來看看我是怎麼工作的」。他同時強調會支持對方，希望一起把事情做成。

  • 會談內容包括移民問題，以及曼達尼正尋求聯邦政府協助的皇后區住宅開發計畫。川普也在談話中分享了自己對瑰西園的回憶。

  • 儘管曼達尼是社會主義者、川普是保守派共和黨人，兩人自今年2月在白宮會面後互動逐漸升溫。川普曾稱他是好人，曼達尼則形容會面富有成效。

白宮 川普 曼達尼

上一則

川普與丹麥、格陵蘭簽安全協定 賦予美軍廣泛軍事權限

下一則

高市早苗紐約會川普 美中峰會前協調認知

延伸閱讀

川普會曼達尼 意外組合延續友好互動 從住房談到移民

川普會曼達尼 意外組合延續友好互動 從住房談到移民
聯大登場 曼達尼將首次在官邸瑰西園接待川普

聯大登場 曼達尼將首次在官邸瑰西園接待川普
川普擴大「公共負擔」認定 曼達尼、詹樂霞提告

川普擴大「公共負擔」認定 曼達尼、詹樂霞提告
川普稱習近平下周訪美、將達成許多不同協議 重申兩人關係好

川普稱習近平下周訪美、將達成許多不同協議 重申兩人關係好

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克5月中旬隨川總統普訪問北京，並獲邀出席晚宴。（美聯社）

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

2026-09-17 01:32
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美軍波音E-3「哨兵」空中預警管制機受損。（路透）

伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

2026-09-15 20:50
美國將中國、俄羅斯、伊朗、阿富汗等移民遣返到哥斯大黎加。(美聯社檔案照)

華郵揭秘：川普砸4.1億 這些「第三國」收了美遣返專機

2026-09-21 09:04
財政部長貝森特。(歐新社)

貝森特：美債殖利率上揚是全球問題造成 周末將會何立峰

2026-09-15 13:19

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」
2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠

2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠
特斯拉時速60哩狂奔 駕駛竟睡著 警沿路跟拍開罰單

特斯拉時速60哩狂奔 駕駛竟睡著 警沿路跟拍開罰單