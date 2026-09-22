川普與丹麥、格陵蘭簽安全協定 賦予美軍廣泛軍事權限

川普總統（左起）與丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭總理尼爾森簽署安全協定。（美聯社）

美國、丹麥 與格陵蘭 於22日（周二）簽署一項新的安全協定，加強美國在這個位於北太平洋島嶼上的軍事與安全部署，為這座丹麥領地的未來多年來的緊張局勢畫下句點。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，川普 總統、格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）與丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）於紐約聯合國大會場邊簽署了這項安全協定。白宮在簽署儀式後不久公布了協定全文。

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該協定重申了格陵蘭的主權（格陵蘭為丹麥王國的一部分），但給予美國廣泛進入該島空域與領土的權限。

該計畫允許美國擴建現有的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），這是美國最北端的軍事設施，作為對來襲飛彈的早期預警系統。協定亦指出，美國可在納薩爾蘇阿克（Narsarsuaq）與梅斯特斯維格（Mestersvig）兩地建立額外基地，兩地相距約 950 英里。三方中的任何一方均可根據需要提出更多「防衛區域」，但須經其他各方批准。

這項無終止期限的協定同時禁止非北約國家在未經各方同意的情況下於該島建立基地。即使格陵蘭最終脫離丹麥獨立，該協定依然有效。協定亦加強了對來自非北約及非歐盟成員國之外國投資的審查，旨在阻擋中國與俄羅斯的影響力。

格陵蘭與丹麥領袖強調，這項協定反映了北極地區安全局勢的變化。川普長期以來一直流露出獲取格陵蘭的想法（必要時甚至不惜動用武力），因而遭到北約盟國的批評。

川普表示：「我們將建立非常棒且安全可靠的關係，我們對此深表期待，將非常努力且密切地合作，能來到這裡真是莫大的榮幸。」

尼爾森指的是該新協定所修訂的先前安全條約，他表示「自 1951 年以來世界已發生巨大變化」，格陵蘭人民「體會到了總統先生您正確提及的長期安全威脅。」

尼爾森說：「這項協定應該能消除今天乃至未來對於格陵蘭效忠歸屬的任何疑慮。」

佛瑞德里克森表示，該協定尊重「丹麥王國的領土完整，以及格陵蘭的自決權。」

在簽署協定前不久於聯合國大會發表的演說中，川普表示該協定允許美國在格陵蘭新建兩座基地。美國目前在格陵蘭已擁有一座現役軍事基地。

川普說：「這項與美麗無比的丹麥王國以及格陵蘭人民本身達成的協定，給予了美國對該領地安全及所有其他需求上的永久控制權。我們將擁有完全的能力來採取必要行動，以防衛美洲大陸以及歐洲和其他地方。絕不再允許任何美國敵對勢力在格陵蘭建立軍事存在，或在未獲得我們明確書面批准的情況下進行敏感投資。」