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川習會前 抗議人士華府懸掛反中國政府標語

中央社華盛頓22日綜合外電報導
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抗議人士攀上華府賓夕法尼亞大道的路燈桿懸掛抗議中國政府標語。(美聯社)
抗議人士攀上華府賓夕法尼亞大道的路燈桿懸掛抗議中國政府標語。(美聯社)

在中國國家主席習近平華府與美國總統川普會晤前，今天已有抗議人士攀上華府賓夕法尼亞大道的路燈桿懸掛抗議中國政府標語。預計本周將有數以千計抗議人士在美國首都集結。

美聯社報導，在美中經濟和科技競爭持續升溫之際，川普本周將在華府接待習近平。儘管兩國領袖都希望穩定脆弱的雙邊關係，但是外界不預期會達成重大協議。儘管如此，考量到美中分歧和缺乏互信，這場高峰會本身即具有特殊意義。

今天清晨，一名學生運動人士雨中在距離美國國會大廈4個街區之遙的賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）攀上一根路燈桿，懸掛抗議中國政府的標語。

活動主辦單位表示，此一行動是為了在習近平於明天抵達華府之前，向其表示「不受歡迎」。

其中一個布條寫著：「獨裁者習近平，你的帝國將會覆滅，西藏自由。」另一則標語寫著：「獨裁者習近平：你不受歡迎。」

該名抗議人士隨後遭到警方帶走。

預計本周將有數以千計抗議人士在華府集結，針對北京在西藏、新疆少數民族地區和香港的政策與作為，以及侵犯人權行徑進行抗議。

川習會 華府 習近平

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