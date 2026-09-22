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川普聯大演說前受訪：想告訴普亭 結束戰爭

川普聯大演說前受訪：想告訴普亭 結束戰爭

編譯廖玉玲／綜合外電
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美國總統川普22日抵達聯合國總部，出席大會演說前向記者發表談話。路透
美國總統川普22日抵達聯合國總部，出席大會演說前向記者發表談話。路透

美國總統川普22日在聯合國大會演說前被記者問道，想向普亭傳達什麼訊息，川普回答：結束戰爭。

彭博資訊報導，一位白宮官員在川普演說前表示，川普演說時將主張，他利用美國的實力來因應存在已久的挑戰，不像其他領導人只會空談。這將是川普自2025年初重返白宮以來在聯合國發表的第二次演講。

川普2024贏得連任後，可謂凱旋而歸，而今年的演講卻可能正值他第二任以來最脆弱的時期。他的民調支持率已跌至歷史低點，共和黨在11月期中選舉前夕面臨的風險愈來愈高，這場選舉可能導致他們失去對國會的控制權。 

川普還將概述其政府為阻止聯合國侵犯美國主權、將所謂的「激進左翼議程」強加於美國民眾而做出的努力。這是他在第一任期的演講中也曾多次提及的一個長期主題。

自一年前重返白宮後，川普發動了加勒比海的船隻襲擊行動，下令突襲並帶走前委內瑞拉總統馬杜洛，並與以色列一起發動了戰爭，導致伊朗最高領袖喪生，並攪亂了中東乃至全球能源市場。

這些舉動不僅使盟友和對手都產生了分歧，而且嚴重違背了聯合國維護國際和平與安全的承諾。川普演講的預告表明，其內容將與去年類似，當時他警告其他國家「正在走向毀滅」，並質疑聯合國存在的意義。

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精華 FAQ

  • 川普直接回答「結束戰爭」，顯示他希望透過簡短明確的訊息，向普亭傳達停止衝突的立場，也為其聯大談話定調。

  • 白宮官員表示，川普將主張自己運用美國實力來回應長期挑戰，並暗示其他領導人只會空談，凸顯其強硬、務實的外交敘事。

  • 因為川普的支持率已跌至歷史低點，共和黨又在11月期中選舉前承受失去國會控制權的風險，使他的政治處境較先前明顯轉弱。

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