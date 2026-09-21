罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

據野獸日報（The Daily Beast）報導，第一夫人梅蘭妮亞 （Melania Trump）在丈夫第二任期的大部分時間裡都很少公開露面，但對於「閣下」習近平 本周稍晚訪問華盛頓一事，她似乎顯得相當期待。

今年5月，梅蘭妮亞沒有陪同川普總統前往北京。最近，她也缺席了在達拉斯舉行的共和黨 中期選舉大會，以及總統本月前往愛爾蘭的行程。

但周三，她將現身白宮，為中國國家主席習近平與夫人彭麗媛的正式國事訪問鋪上紅地毯。

而且，她似乎對這次訪問表現出不同尋常的熱情。在一份由第一夫人辦公室發布、共九段的新聞稿中，她用了八次「閣下（Excellency）」一詞來介紹這次訪問，語氣相當熱烈。

第一夫人辦公室周一公布了即將到來的盛大活動細節，其中包括歡迎儀式和國宴。

梅蘭妮亞與彭麗媛女士將參觀史密森尼學會亞洲藝術國家博物館（Smithsonian National Museum of Asian Art），兩對夫婦也將在白宮紅廳（Red Room）一同品茶。

周三，總統將前往安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews），親自迎接習近平與彭麗媛，之後雙方將舉行一場備受矚目的高層峰會。美國總統通常不會親自到停機坪迎接外國領導人，而是等對方抵達白宮後再接待。

川普去年在阿拉斯加舉行峰會時，也曾親自在停機坪迎接俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。

2015年，歐巴馬（Barack Obama）曾親自迎接教宗方濟各（Pope Francis）；2008年，時任總統布希（George W. Bush）也曾迎接教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）。兩位教宗當時都是在任期間抵達美國。

然而，總統親自前往空軍基地迎接外國領導人這一不同尋常的安排，只是川普夫婦為中國領導人訪問所準備的一連串隆重安排中的第一步。

第一夫人梅蘭妮亞在丈夫第二任期內公開露面的次數並不多，但她仍出席了一些較大型的活動，包括今年8月在華盛頓特區舉行的Freedom 250大獎賽，當時她站在川普身旁。

周四，川普總統與第一夫人將在白宮主持歡迎習近平與彭麗媛的國事歡迎儀式（State Arrival Ceremony）。儀式將在白宮南草坪、國宴廳所在樓層以及玫瑰園舉行，約有479名來自美國各軍種的軍事人員參與。

儀式將由美軍全套榮譽儀仗隊（Armed Forces Full Honor Cordon）拉開序幕，並在迎賓開始時升起包括美國與中國國旗在內的國旗。美國陸軍號角隊（U.S. Army Herald Trumpets）也將在南門廊（South Portico）演出，屆時川普夫婦將迎接中國領導人。

接下來，美國海軍陸戰隊樂隊（U.S. Marine Band）將在白宮國事廳（State Floor）演奏美國與中國兩國的國歌，之後兩國領導人都將發表談話。

歡迎儀式還包括在南草坪（South Lawn）舉行的總統致敬儀式（Presidential Salute），以及在玫瑰園（Rose Garden）進行的軍事檢閱。第一夫人辦公室透露，儀式最後將安排軍機飛越，其中包括一架 B-2「幽靈」（B-2 Spirit）轟炸機以及四架 F-22「猛禽」（F-22 Raptor）戰鬥機。

儀式結束後，梅蘭妮亞將與彭麗媛一同前往史密森尼學會的亞洲藝術國家博物館（Smithsonian National Museum of Asian Art）。

周四晚間，川普總統與第一夫人將在白宮北門廊（North Portico）再次迎接中國國家主席及夫人，並於東廳（East Room）舉行國宴。

川普此前已抱怨，由於相關工程仍在進行，他無法在白宮的宴會廳設宴款待習近平。

此次訪問將於周五結束。屆時總統與第一夫人將在白宮紅廳與習近平及彭麗媛喝茶。之後，四人將前往美國國家檔案館（National Archives）參觀相關檔案，隨後中國國家主席與夫人離開美國。

習近平上一次造訪白宮，是在2015年9月歐巴馬擔任總統期間進行國事訪問。